Председателят на Камарата на представителите в американския конгрес, демократът Нанси Пелоси, заяви, че легионът от държавни служители, на които не е платено, са "косвени жертви" ("collateral damage") за Тръмп.

"Президентът изглежда безчувствен за това", каза тя. "Той мисли, че може би засегнатите просто ще поискат от баща си още пари. Но те не могат."

Президентът на САЩ Доналд Тръмп напусна вчерашната среща в Белия дом с лидерите на демократите в Конгреса по въпроса за неговото искане за финансиране на строежа на стена по границата с Мексико, след което написа в Туитър, че разговорите с тях са "пълна загуба на време". Това бе поредната среща на президента с Чък Шумър и Нанси Пелоси - лидери на демократите съответно в Сената и в Камарата на представителите. Тя бе свикана на 19-ия ден от затварянето на редица федерални агенции поради липса на финансиране. Тръмп обвързва отварянето на федералните служби с искането си Конгресът да му отпусне над 5 млрд. долара за строежа на стената.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!