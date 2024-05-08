Двадесет и третият многомандатен избирателен район в България обхваща 8 от общо 24-те административни района на Столична община - Витоша, Изгрев, Красно село, Лозенец, Младост, Панчарево, Студентски и Триадица.
- БНО
- 1. Димитър Цонков Иванов
- 2. Стефан Владов Миланов
- 3. Евелина Валентинова Димитрова
- БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Мариян Иванов Белоев
- 2. Венцислав Венциславов Узунов
- 3. Петър Димитров Цветков
- 4. Параскева Никифорова Желева
- 5. Георги Борисов Драганов
- 6. Любомир Красимиров Цеков
- 7. Кристиян Божидаров Вучков
- 8. Красимира Илианова Милчева
- 10. Иванка Ангелова Петрова
- 11. Слави Петров Бонев
- 12. Михаил Стефанов Паликов
- 13. Стефан Маринов Парлапански
- 14. Добромир Георгиев Славов
- 15. Томи Константинов Каракостов
- 16. Владимир Драгомиров Савов
- ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Цончо Томов Ганев
- 2. Виолета Радева Кърпачева
- 3. Ивайло Георгиев Чорбов
- 4. Христо Събев Милев
- 5. Панайот Бориславов Бориславов
- 6. Александър Георгиев Алексиев
- 7. Ани Ставрева Павлова
- 8. Лидия Георгиева Дуйна-Соколова
- 9. Виктор Красимиров Неделчев
- 10. Георги Николаев Узунов
- 11. Калинка Василева Ганчева
- 12. Боян Василев Александров
- 13. Иванка Тодорова Луканова
- 14. Георги Александров Костадинов
- 15. Николай Лазаров Бадев
- 16. Стефка Георгиева Захариева
- 17. Георги Стоянов Стаматов
- 18. Димо Димитров Димитров
- 19. Мирослав Цветанов Христов
- ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Огнян Николаев Симеонов
- 2. Мартин Банков Иванов
- ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Стефан Радославов Цончев
- 2. Явор Николаев Нанев
- 3. Тодор Станимиров Сотиров
- ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Павела Василева Митова
- 2. Александър Николов Вълчев
- 3. Александър Викторов Рашев
- 4. Иван Руменов Клисурски
- 5. Цветелин Минчев Хорозов
- 6. Маргарита Пламенова Кънчева
- 7. Здравко Ангелов Михайлов
- 8. Борислав Климентов Пешев
- 9. Елисавета Илиева Пенчева
- 10. Илия Ганчев Иванов
- 11. Климент Кирилов Иларионов
- 12. Диана Николаева Христова
- 13. Васил Мирчев Михов
- 14. Людмила Петрова Георгиева
- 15. Боян Дуков Боянов
- 16. Владимир Петров Владимиров
- 17. Сокол Кънев Киров
- 18. Антония Танева Тонева-Исаева
- 19. Станимир Динев Господинов
- Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Тимур Ахмедов Халилов
- 2. Рахим Зафер Юмерефенди
- 3. Дин Ахмед Онбаши
- 4. Таня Александрова Иванова
- 5. Вайде Решидова Вазова
- 6. Реджеб Мехмед Акахмед
- 7. Глория-Никол Емилова Найденова
- 8. Росен Димитров Димитров
- 9. Радостин Георгиев Димитров
- 10. Григор Исмаил Рахими
- 11. Албена Малинова Аврамова
- 12. Аспарух Аспарухов Карастоянов
- 13. Айше Юсеин Крали
- 14. Ахмед Хюсеин Хаккъ
- 15. Лютви Хюсни Хаджиалиш
- 16. Методи Сашев Кацаров
- 17. Вадим Ангелов Кехайов
- 18. Мюжгян Феимова Камберова
- 19. Димитър Георгиев Бетов
- 20. Иван Георгиев Кинов
- 21. Любомир Йорданов Христов
- 22. Недялко Бончев Русков
- 23. Петър Владимиров Шиников
- 24. Стефан Веселинов Юруков
- 25. Тодор Георгиев Станев
- ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Петър Николаев Клисаров
- 2. Калин Николов Павлов
- 3. Мирослава Людмилова Пешева
- 4. Анна Стоянова Орозова
- ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Николай Георгиев Дренчев
- 2. Иво Георгиев Русчев
- 3. Пламен Найденов Кръстев
- 4. Савина Иванова Иванова-Оряшкова
- 5. Даниел Йорданов Йорданов
- 6. Теодор Василев Василев
- 7. Владимир Божидаров Тасев
- 8. Георги Емилов Димитров
- 9. Младен Георгиев Христов
- 10. Борис Димков Димчев
- 11. Тодор Димитров Мадолев
- 12. Ивана Андреева Влахова
- 13. Иван Василев Тодоров
- 14. Димитър Кирилов Конов
- 15. Георги Иванов Денчев
- 16. Славка Богданова Цакова
- 17. Светлана Георгиевна Филипова
- 18. Чавдар Цветанов Погачев
- 19. Асен Георгиев Никодимов
- 20. Галина Николаевна Катеринова
- 21. Тинка Йорданова Сиракова
- 22. Александра Лука Петкова
- 23. Али Фадаей Мофкхан
- 24. Ганчо Иванов Попов
- ЦЕНТЪР
- 1. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЮРУКОВ
- 2. МАРИЯ НИКОЛОВА КАЛАЙДЖИЕВА
- 3. ПЕЙЧО ДИМИТРОВ КАСЪРОВ
- 4. АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
- 5. РАДОСЛАВ ТОДОРОВ РАДИНСКИ
- 6. ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
- 7. РОСТИСЛАВА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
- 8. ВИКТОР ЙОРДАНОВ ПОПОВ
- 9. ЕДУАРД БАДУИ ФАДЕЛ
- 10. ВАЛЕРИ ВАЛЕРИЕВ МИЛУШЕВ
- 11. ПЛАМЕН ИЛИЕВ ДЖУРОВ
- 12. ВЛАДИМИР МИЛЧЕВ ШАРКОВ
- 13. СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГУРГУШИНОВ
- 14. СВЕТЛА ЦОНЕВА СТОЯНОВА-ЮРУКОВА
- 15. АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ДРАГИЕВ
- 16. МАЯ ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
- 17. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КОШНИЧАРСКИ
- 18. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
- 19. ЕЛИ ХРИСТОВА ИЛИЕВА
- 20. СТЕФАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
- 21. СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
- 22. АНЖЕЛА ИЛИЕВА ВАНКОВА
- 23. ТИХОМИР МАКСИМОВ ЛИПЧЕВ
- 24. ИВА НИКОЛАЕВА ДОБРЕНОВА
- 25. ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА КЬОСЕВА
- 26. АДЕЛИНА СЛАВЧЕВА ДЕЯНСКА
- 27. КАМЕН БОЖКОВ РАДОВАНОВ
- 28. НАДЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
- 29. ЯНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
- 30. РАДОСЛАВА РАДОСЛАВОВА РАДКОВА
- 31. МЕТИН ЯШАР АЛИ
- 32. МИХАЛ ПЕТРОВ ПАВЛОВ
- 33. ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ГРИГОРОВ
- КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Димитър Александров Митев
- 2. Васил Георгиев Младенов
- 3. Никола Костадинов Вучев
- 4. Борислав Панайотов Неделков
- 5. Иванка Матеева Благоева
- 6. Румен Огнянов Гълъбов
- 7. Огнян Боянов Божилов
- 8. Тодор Монов Янкулов
- 9. Малинка Ангелова Тонова-Иванова
- 10. Весела Ангелова Стефанова
- 11. Димитър Иванов Иванов
- 12. Ивайло Венциславов Нинов
- 13. Георги Крумов Стоянов
- НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Светозар Стоянов Съев
- 2. Катина Никос Анастасова
- 3. Соня Иванова Иванова
- 4. Габриел Георгиев Герасимов
- 5. Стефан Колев Данчев
- 6. Георги Методиев Христов
- 7. Михаил Бойков Зарев
- 8. Георги Стефанов Стоев
- 9. Иван Георгиев Вачев
- 10. Златко Бориславов Илиев
- КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Спас Николов Спасков
- 2. Десислава Йорданова Костадинова-Гушева
- 3. Никола Йорданов Илиев
- 4. Адриана Георгиева Брънчева-Драганова
- 5. Кристиян Веселинов Достинов
- 6. Мартин Драгомиров Димитров
- 7. Борянка Стойкова Дряновска-Кайкълар
- 8. Рая Александрова Георгиева
- 9. Габриела Георгиева Дакова
- 10. Нина Стефанова Владимирова
- 11. Теодора Панайотова Карагьозова
- ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Георги Иванов Иванов
- 2. Силва Милева Иванова
- 3. Розалия Стоянова Божилова
- 4. Тодор Хараламбиев Ламбев
- 5. Иван Борисов Панов
- 6. Станислав Георгиев Виларов
- 7. Александър Трендафилов Етимов
- 8. Кристиян Вилиянов Бачев
- 9. Валентин Сашков Малкочев
- 10. Александър Ангелов Павлов
- 11. Мартин Тодоров Стойков
- ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Карлос Арналдо Контрера
- 2. Христо Панчев Смоленов
- 3. Христо Валериев Иванов
- 4. Михаил Благовестов Оцетов
- 5. Димитър Борисов Антов
- 6. Величко Ангелов Керин
- 7. Калина Николаева Калинкова-Раданова
- 8. Владимир Владимиров Христов
- 9. Петя Иванова Станчева
- 10. Иван Валентинов Стойнев
- 11. Тодор Александров Александров
- 12. Тодор Величков Недков
- 13. Никол Иванова Стоянова
- 14. Мирчо Руменов Войчин
- 15. Мария Йорданова Цветкова
- ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Маргарит Владимиров Мицев
- 2. Венцеслав Боянов Колев
- 3. Мира Рашкова Атанасова
- 4. Марин Неделчев Тодоров
- 5. Юлия Николова Вълчева-Трифонова
- Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Владимир Димитров Николов
- 2. Владимир Милчев Апостолов
- 3. Николай Иванов Гарвански
- 4. Светослава Иванова Горанова
- 5. Любомир Димитров Кьосев
- 6. Георги Христов Търнев
- 7. Цвета Петрова Филипова
- 8. Антон Людмилов Милчов
- 9. Калоян Мирославов Маринов
- 10. Георги Петров Петров
- ПП МЕЧ
- 1. Кирил Атанасов Веселински
- 2. Деян Петев Петков
- 3. Румен Бончев Дунев
- 4. Теодора Кирилова Личева
- 5. Ивайло Владков Гроздев
- 6. Капка Михайлова Константинова
- 7. Ивайло Димитров Костадинов
- 8. Християн Ивалинов Запрянов
- 9. Мариета Георгиева Пешева
- 10. Екатерина Иванова Рангелова
- 11. Виктор Пламенов Георгиев
- 12. Станислав Петров Кънчев
- 13. Иван Владимиров Петров
- 14. Станил Станиславов Станилов
- 15. Петър Каменов Бонев
- БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Ангел Методиев Тасев
- 2. Росица Петрова Кавазова
- 3. Атанас Владимиров Йосифов
- 4. Даниел Кирилов Божилов
- 5. Десислава Георгиева Георгиева
- 6. Тодор Живков Станков
- 7. Хриска Георгиева Маркова
- 8. Мариана Асенова Дражева
- 9. Елена Петрова Породинска
- 10. Кристиана Красимирова Костадинова
- 11. Мирослава Антонова Личова
- 12. Мария Сотирова Пелайо Мендез
- 13. Александър Симеонов Симеонов
- 14. Цветан Николов Тодоров
- БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Красимир Христов Янков
- 2. Димитър Ангелов Чолаков
- 3. Димитър Георгиев Бакалов
- 4. Христо Цанков Стоянов
- 5. Олга-Жаклин Нури Садик Ал-Ахмед
- 6. Георги Коев Ботев
- 7. Силвия Кирилова Димитрова
- 8. Красимир Янакиев Янакиев
- 9. Венцислав Дианов Стоянов
- 10. Татяна Иванова Педерсен
- 11. Даниела Георгиева Генова
- 12. Станислав Емилов Сираков
- 13. Андрея Любомирова Дацова
- 14. Марияна Емилова Маринова-Касабова
- 15. Лиляна Николова Вардарова
- 16. Симона Мариусова Христова
- 17. Петър Илиев Петров
- 18. Теодора Недялкова Кръстева
- 19. Андрей Маринов Маринов
- 20. Ангел Ангелов Касабов
- 22. Владислав Александров Апостолов
- ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Георги Панчев Куков
- 2. Владимир Иванов Величков
- 3. Росен Кирилов Димов
- 4. Росен Божанов Сиромахов
- 5. Милена Цветанова Лекова
- 6. Валентин Бориславов Неделков
- НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Арман Агоп Бабикян
- 2. Георги Георгиев Иванов
- 3. Мерал Бехатова Бакалова
- 4. Нели Костадинова Чакалова
- 5. Надка Бориславова Готева
- 6. Станислава Иванова Николова
- 7. Веселина Евстатиева Благоева-Василева
- 8. Али Назиф Моллахалил
- Зелено движение
- 1. Борислав Димитров Сандов
- 2. Иван Георгиев Велов
- 3. Иван Калчев Калчев
- 4. Русислава Стефанова Захариева-Георгиева
- 5. Зорница Велинова Стратиева
- 6. Мартин Ивайлов Величков
- 7. Любомир Йорданов Попйорданов
- 8. Вера Веселинова Петканчин
- 9. Росен Тодоров Цонев
- 10. Румяна Александрова Иванова
- 11. Петър Пламенов Кърджилов
- 12. Жана Иванова Иванова
- 13. Валентин Стефанов Недев
- 14. Петко Димитров Цветков
- 15. Юлия Иванова Йорданова
- 16. Стефан Бориславов Радев
- 17. Тодора Стоянова Янева
- 18. Стоян Димитров Йотов
- 19. Боряна Димитрова Хрисимова
- 20. Андрей Николаев Ковачев
- 21. Петър Димитров Нончев
- 22. Ивайло Георгиев Стоименов
- ЕДИНЕНИЕ
- 1. Андрей Георгиев Андонов
- 2. Апостол Устиянов Мушмов
- 3. Искра Страхилова Микова
- 4. Росица Желязкова Мутафчиева
- 5. Биън Чен Джан
- 6. Васви Асанов Сахатчиев
- 7. Кирил Георгиев Петров
- 8. Пламена Петрова Иванова
- 9. Димитър Симеонов Симеонов
- 10. Борис Георгиев Кушинов
- 11. Теодора Красимирова Милчева
- СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Вили Младенов Лилков
- 2. Иван Руменов Тодоров
- 3. Ваньо Евгениев Шарков
- 4. Жаклин Ваклуш Толева
- 5. Виктор Петьов Блъсков
- 6. Росица Желязкова Рачева
- 7. Маноела Йорданова Георгиева
- 8. Константин Ангелов Йорданов
- 9. Ануш Езник Езегелян
- 10. Янко Стоянов Стоянов
- 11. Ангел Николов Иванов
- 12. Екатерина Георгиева Славова
- 13. Венцислав Георгиев Трифонов
- 14. Александър Иванов Загорски
- 15. Дорота Виталиева Хамбарджиева
- 16. Йордан Владимиров Балканджиев
- 17. Людмил Николов Стоянов
- 18. Людмила Станойчева Божилова-Николова
- 19. Весела Миткова Катрова
- 20. Йорданка Димитрова Панайотова
- 21. Светослав Михайлов Живков
- 22. Мима Цанкова Пандова
- 23. Магдалена Христова Иванова
- 24. Белин Марков Белев
- 25. Снежинка Иванова Костова
- 26. Стамат Стоянов Узунов
- 27. Мартин Руменов Павлов
- 28. Валя Димитрова Станимирова
- 29. Диана Костова Костова
- 30. Иван Пламенов Панов
- 31. Марио Стефанов Сарафов
- 32. Виктория Цветанова Иванова
- 33. Радостина Иванова Минина
- 34. Мария Иванова Попсавова
- 35. Елена Савова Попсавова
- 36. Любомир Младенов Канов
- ЛЕВИЦАТА!
- 1. Татяна Дончева Тотева
- 2. Данаил Валериев Георгиев
- 3. Георги Светломиров Петров
- 4. Боян Любомиров Дуранкев
- 5. Любомир Тодоров Халачев
- 6. Явор Бориславов Генов
- 7. Марчо Митков Апостолов
- 8. Гавраил Дончев Хрусанов
- 9. Огнемир Александров Пенчев
- 10. Пламен Марков Марков
- 11. Николета Калчева Лингорова-Христова
- 12. Димитър Стилиянов Минков
- 13. Красимира Лука Джартазанова-Котение
- 14. Марина Сергеевна Драгомирецкая
- 15. Иван Димитров Янев
- 16. Атанас Петров Янчев
- 17. Атанас Димитров Шмидт
- 18. Стефка Ганева Въжарова
- 19. Бойчо Тодоров Мошев
- 20. Емил Николов Тарасов
- 21. Миглена Тодорова Ганева
- 22. Христо Любенов Русинов
- 23. Марияна Георгиева Георгиева
- 24. Надежда Василевна Петкова
- 25. Иван Велинов Ганев
- 26. Петър Петров Павлов
- 27. Мариян Димитров Минчев
- 28. Васко Петров Иванов
- 29. Димитър Иванов Злидолски
- 30. Виолета Иванова Блажева
- 31. Стефка Томова Томова
- 32. Иван Николаев Събев
- 33. Добринка Иванова Манева
- 34. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова
- 35. Валери Мирчев Жаблянов
- БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Христо Танчев Проданов
- 2. Николай Милчев Николов
- 3. Мария Петрова Колева
- 4. Валери Петров Иванчев
- 5. Таня Найденова Митова
- 6. Ивайло Георгиев Маринов
- 7. Юлиян Асенов Генов
- 8. Емил Симеонов Велев
- 9. Николай Димов Димов
- 10. Сава Иванов Диков
- 11. Руси Иванов Статков
- 12. Елизабет Буен Тодорова
- 13. Методи Володиев Крумов
- 14. Пламен Веселинов Пувков
- 15. Ирена Момчилова Парунева
- 16. Паолина Димитрова Желева
- 17. Бойко Георгиев Митов
- 18. Янита Цолова Димитрова
- 19. Владимир Божидаров Маринов
- 20. Йордан Георгиев Политов
- 21. Никола Николов Димитров
- 22. Весела Константинова Кирова
- 23. Славина Николаева Николова
- 24. Георги Ганчев Георгиев
- 25. Надежда Александровна Караджинова
- 26. Десислава Стойчева Тренева-Георгиева
- СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Мая Божидарова Манолова-Найденова
- 2. Никола Николов Вапцаров
- 3. Иван Борисов Генов
- 4. Виктор Владимиров Йочев
- 5. Антон Антонов Кръстев
- 6. Борис Генадиев Панкин
- 7. Петко Димитров Петков
- 8. Иван Андреев Петров
- 9. Юлиян Милчев Ненчев
- 10. Христо Христов Бозуков
- 11. Нора Анчева Симеонова
- 12. Карло Андреев Луканов
- 13. Антонио Валентинов Николов
- 14. Добри Олег Цолов
- 15. Стефан Атанасов Куртев
- 16. Стефан Красимиров Йоков
- 17. Силвия Иванова Сиркова
- 18. Лилия Иванова Ванчева
- 19. Асен Стоянов Попов
- 20. Антон Димитров Димов
- 21. Петя Тодорова Тоткова
- 22. Красимир Костов Костов
- 23. Христо Димитров Киров
- 24. Лора Светославова Светославова
- 25. Яна Ивайлова Георгиева
- 26. Мартин Владимиров Георгиев
- 27. Виктория Огнянова Мучанова
- 28. Кристиян Живков Киров
- 29. Димитър Симеонов Костадинов
- 30. Силвия Мариянова Димитрова
- 31. Александра Христова Мукарева
- 32. Лиана Красимирова Николова
- 33. Илияна Янчева Илиева
- 34. Юлиан Стойков Малинов
- 35. Анна Петрова илиева
- 36. Мария Иванова Гочева
- 37. Али Байрямов Буковски
- 38. Георги Стоянов Кадиев
- КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Кирил Петков Петков
- 2. Атанас Петров Атанасов
- 3. Вяра Методиева Тодева
- 4. Васил Стефанов Стефанов
- 5. Надежда Георгиева Йорданова
- 6. Венко Николов Сабрутев
- 7. Божидар Пламенов Божанов
- 8. Настимир Ананиев Ананиев
- 9. Полина Валентинова Крайнева
- 10. Борислав Георгиев Ганчев
- 11. Георги Марков Клисурски
- 12. Христо Христов Петков
- 13. Лена Здравкова Бориславова
- 14. Теодор Стойчев Михайлов
- 15. Явор Руменов Божанков
- 16. Мирослав Богданов Дачев
- 17. Петър Ангелов Грибнев
- 18. Благовестина Манчева Петрова
- 19. Стоил Владимиров Моллов
- 20. Иво Георгиев Михайлов
- 21. Виталий Викторович Анточ
- 22. Джани Хариева Антова
- 23. Мартин Бойков Темелков
- 24. Стоил Христов Далевски
- 25. Милена Тонева Райкова
- 26. Албена Димитрова Линкова
- 27. Светлан Симеонов Георгиев
- 28. Виктор Николаев Николов
- 29. Йона Йорданова Генчева
- 30. Емил Иванов Соколов
- 31. Антон Йорданов Тонев
- 32. Ивайло Николаев Мирчев
- ГЕРБ-СДС
- 1. Георги Валентинов Георгиев
- 2. Александър Койчев Иванов
- 3. Тома Любомиров Биков
- 4. Николай Нидал Алгафари
- 5. Владимир Андонов Данаилов
- 6. Александър Руменов Ненков
- 7. Юлиян Пламенов Пейчев
- 8. Кристиян Руменов Маджуров
- 9. Мартин Веселинов Милев
- 10. Анжелина Любенова Тотева
- 11. Георги Лъчезаров Захариев
- 12. Атанас Андонов Бояджиев
- 13. Таня Иванова Сотирова
- 14. Теодора Маринова Ангелова
- 15. Никола Красимиров Скорчелиев
- 16. Полина Николова Петрова
- 17. Борис Христов Борисов
- 18. Павлинка Александрова Долашка
- 19. Стефан Костов Маджаров
- 20. Анна Първанова Манчева-Димова
- 21. Живко Динев Дервенов
- 22. Румяна Стефанова Георгиева
- 23. Мирослав Георгиев Спасов
- 24. Волен Йорданов Борисов
- 25. Димитър Стефанов Хаджикотев
- 26. Слав Василев Петков
- 27. Надежда Дмитриевна Атанасова
- 28. Виктор Валериев Костов
- 29. Николай Георгиев Амзин
- 30. Ирина Славчева Вълчовска-Петкова
- 31. Станислава Йорданова Иванова
- 32. Димитър Атанасов Германов
- 33. Диана Методиева Цекова
- 34. Пламен Пламенов Петров
- 35. Георги Петров Иванов
- 36. Момчил Валентинов Драганов
- 37. Виктория Викторова Карабашева
- 38. Никола Стоянов Статев
- КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Александър Димитров Паунов
- 2. Румен Николов Георгиев
- 3. Галина Вескова Николова
- 4. Радослав Петров Пешлеевски
- 5. Красимир Георгиев Кузманов
- 6. Калин Недев Еников
- 7. Юлиана Веселинова Матеева
- 8. Владимир Николов Жиянски
- 9. Виктория Добромирова Добрева
- 10. Стоян Маринов Божков
- 11. Тодор Атанасов Кънев
- 12. Людмил Александров Костадинов
- 13. Румен Иванов Ерменков
- 14. Милчо Петков Александров
- 15. Христо Йотов Йотов
- 16. Любомир Славов Георгиев
- 17. Милка Кирилова Петрова
- 18. Анка Пенева Ганчева
- 19. Богомил Върбанов Върбанов
- 20. Росен Фидосиев Риджолски
- 21. Пламен Йорданов Пеев
- 22. Веско Иванов Паунов