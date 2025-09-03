Ватманът на дерайлиралия трамвай по линия 22 ще бъде наказан, но тепърва ще се установява дали вината за инцидента е изцяло негова. Санкцията може да бъде административно наказание, предупреждение за уволнение или уволнение. Това съобщиха на съвместен брифинг представители на "Столичен електротранспорт" и кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.

Според тях причината за инцидента е, че водачът е напуснал мотрисата, за да си купи кафе, без да я е обезопасил напълно.

"Обезопасява трамвая и спира да си купи кафе. Излизайки от кафето, вижда, че трамвайната мотриса е потеглила. Според думите на ватмана той е извършил достатъчно действия за обезопасяване. Общо за всички е при напускане на превозното средство - сваляне на токовземателя", обясни Милен Миньов, началник на отдел "Технически и качествен контрол" в "Столичен електротранспорт".

Водачът, който е с над 20-годишен опит, е заявил, че е затворил вратите на кабината и на салона, както и че е поставил джойстика в позиция "спиране". Харддисковете от камерите в кабината са демонтирани и предадени на следствените органи.

Според Миньов, ватманът е извършил и друго нарушение - спрял е на около 20-30 метра след спирка "Александър Жендов". "Спирането между спирките без уважителна причина е забранено. Слизането за кафе не е уважителна причина. Ще му бъде наложено наказание при всички положения", категоричен беше той.

От дружеството уточниха, че всички ватмани преминават тест за алкохол преди излизане от депо, а мотрисите минават ежедневен технически преглед. Трамваите от този модел обаче нямат записващи устройства за скоростта, поради което не може да се установи с каква скорост се е движела мотрисата. Това е първият подобен случай, заявиха от "Столичен електротранспорт".

Щетите по инфраструктурата вероятно възлизат на десетки хиляди левове, съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков. При инцидента са причинени сериозни повреди на подлеза - нарушена е конструкцията на входа, има разрушен бетон, скъсана армировка и счупен гранит.

"Ремонтът ще започне веднага, в крайна сметка щетите трябва да бъдат покрити от виновните, но преди това има степени. Ще започне със средства от Столичен електротранспорт и аварийния фонд на общината, но след това трябва да бъдат покрити от застраховката. Ако разследването установи пряк извършител, вероятно ще има регрес и към тях", коментира Трайков.

Щетите по двете трамвайни мотриси се оценяват на около 50 000 лева. Едната мотриса е толкова силно увредена, че вероятно ще бъде бракувана и използвана за части.

По случая е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Софийската градска прокуратура.

 
