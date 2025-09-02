Председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков заяви, че на кадрите от камерите в трамвая се виждат двама младежи, които дърпат ръчката на трамвая и той потегля. Общинарят каза още, че има един задържан по случая, който е признал вината си. Другият извършител още се издирва, добави Таков.

Войната по пътищата

Малко преди това общинарят написа в своята фейсбук страница, че от записа от кабината, макар и не много ясно, се вижда външна намеса - една ръка се протяга и бута скоростния лост в празната кабина на ватмана. "Заснети са и две лица - младежи, които обикалят около трамвая. Доколкото имам информация, вече е задържано едно лице", написа Таков.

"Ако се докаже, че инцидентът с дерайлиралия трамвай тази сутрин е в резултат на безразсъдна хулиганска проява, това за мен е равносилно на терористичен акт. Засечената скорост, с която се е движел трамваят преди да се забие в подлеза, е 80 км/ч!", написа общинарят.

При всички положения има нарушение на процедурата, категоричен е Иван Таков. "Ватманът няма право да оставя трамвая без надзор. Мерките трябва да бъдат безкомпромисни по отношение на всички, които носят отговорност за случилото се. Вярвам, че органите на реда ще свършат професионално работата си и съвсем скоро ще стане ясна причината за инцидента. А след това всеки ще понесе адекватно на действията си наказание за случилото се. Тук никакви компромиси не бива да бъдат допускани, тъй като от сигурността на градския транспорт зависи животът на стотици хиляди граждани всеки час", написа той в социалната мрежа.

Следствените действия продължават, като повече подробности от разследващите се очакват през утрешния ден. Ав четвъртък от 10 ч. председателят на транспортната комисия в СОС свиква извънредно заседание, на което да се изслуша изпълнителният директор на столичния електротранспорт.

Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай 

Този следобед делото за тежката катастрофа с трамвайната композиция, образувано от СДВР, е прехвърлено от Софийската районна прокуратура в Софийската градска прокуратура, тъй като в хода на разследването са събрани доказателства за умишлени действия и евентуално извършени престъпления, които са от компетенциите на втората, съобщи БНТ.

През целия ден полицията е преглеждала записи от камери, водени са разпити със свидетели.

Снимка: БТА

За момента не е ясно спрямо колко лица ще бъдат повдигнати обвинения, включително дали сред обвиняемите няма да се окаже и самия ватман, който е оставил без надзор фаталния трамвай.

Основната версия, по която разследващите работят е външна намеса. Не се изключва обаче и възможността за човешка грешка. 

"Трамваят не беше обезопасен докрай и затова е потеглил сам. Ватманът е дръпнал спирачка, затворил е вратите, но не мога да кажа в момента какво точно не е довършил". Това заяви инж. Александър Дашев от "Столичен електротранспорт" на брифинг за тежката катастрофа с дерайлирал трамвай, станала тази сутрин на столичния бул. "Ситняково" близо до Румънското посолство. В инцидента пострадаха 7 автомобила, разрушен е и част от подлеза. 

Трамвай без ватман излезе от релсите и се заби в коли и подлез при Румънското посолство (снимки)
"В момента текат проверки от наша страна, за да уточним точно какъв е пропускът. Ще вземем съответните мерки, ще се съберем на дисциплинарна комисия и съответно ватманът ще бъде санкциониран по реда", поясни Дашев.

По думите му по принцип не е редно водачът да оставя трамвая, за да си купи кафе или закуски. Имало е вече налагани санкции за подобни случаи, допълни представителят на "Столичен електротранспорт".

Снимка: БТА

Инж. Александър Дашев уточни, че ватманът на злополучния трамвай е с над 20 години стаж, доста опитен, не е имал сериозни нарушения или провинения.

"Трамваят беше с включена посока, но всички останали действия бяха спазени", добави той и поясни, че "това е все едно да не си дръпнете ръчната спирачка на автомобила".

Двама бутнали спирачката на катастрофиралия трамвай през отворен прозорец
На собствен ход не може да потеглим дори при това положение, категоричен бе обаче Дашев.

На въпрос има ли външна намеса, той заяви: "Не мога да твърдя подобно нещо, органите на реда работят". Самият инж. Дашев не е гледал записите.

"Камерите са в салона на трамвайната мотриса и във ватманската кабина. Има и т.нар. дивиар-и, които колегите още сутринта ги свалиха и са предадени на органите на реда", каза още Александър Дашев.

Записите от возилото са предадени на полицията.

Снимка: БТА

25 хиляди лева струва всяка от двете пострадали мотриси, уточни той. "Ще направим всичко възможно да бъдат възстановени, ако е възможно", каза още представителят на столичния Електротранспорт.

Той е категоричен, че трамваят е бил изправен - на 29 август е минал техническо обслужване

Дашев коментира и втория дерайлирал днес трамвай - този до Гара Подуяне. "Ватманът не е видял стрелката и е дерайлирал, не са големи щетите, няма нищо страшно". 

Снимка: Facebook/"Катастрофи в София"

 

