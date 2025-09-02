"Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно със съдействието на прокуратурата", заяви столичният кмет

29418 Снимка: БТА

Веднага разпоредих проверка на "Столичен електротранспорт" и изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения. Това обяви в профила си във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев във връзка с инцидента с дерайлиралия трамвай тази сутрин.

Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи, заяви Терзиев и допълни, че ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата.

Кметът пише още, че ще изиска и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото по думите му гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност.

Екипите за аварийни дейности на Столична община реагираха незабавно и бяха на място, за да окажат помощ и да обезопасят района, обясни столичният кмет и подчерта, че сигурността на хората е абсолютен приоритет.

Терзиев посочи също, че случаят от тази сутрин е тревожен и разбираемо буди много въпроси сред хората.

Снимка: БТА

Прави се оглед на мястото, на което по-рано днес дерайлира трамвая с две мотриси. При инцидента има нанесени щети на шест автомобила. Предстои трамвайните мотриси да бъдат преместени, а подлезът да бъде укрепен и почистен. Инцидентът се дължи на външна намеса, казаха за БТА от Столичния електротранспорт.

Снимка: БТА

В Центъра за спешна медицинска помощ е постъпил сигнал за катастрофата в 4:49 ч., съобщиха оттам. На място са изпратени три линейки, няма пострадали хора.

Трамваите по линиите, които минават покрай Румънското посолство, се движат нормално, има известно ограничение на автомобилното движение в участъка на инцидента по ул. "Цар Иван Асен", допълни Красимир Димитров.

Пешеходците могат да използват подлеза на Румънското посолство с изключение на изхода към ул. "Цар Иван Асен".

Снимка: БТА

