Веднага разпоредих проверка на "Столичен електротранспорт" и изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения. Това обяви в профила си във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев във връзка с инцидента с дерайлиралия трамвай тази сутрин.

Всички снимки от инцидента ВИЖТЕ ТУК>>>

Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи, заяви Терзиев и допълни, че ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата.

Трамвай без ватман излезе от релсите и се заби в коли и подлез при Румънското посолство (снимки)
Виж още Трамвай без ватман излезе от релсите и се заби в коли и подлез при Румънското посолство (снимки)

Кметът пише още, че ще изиска и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото по думите му гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност.

Екипите за аварийни дейности на Столична община реагираха незабавно и бяха на място, за да окажат помощ и да обезопасят района, обясни столичният кмет и подчерта, че сигурността на хората е абсолютен приоритет.

Терзиев посочи също, че случаят от тази сутрин е тревожен и разбираемо буди много въпроси сред хората.

Снимка: БТА

Прави се оглед на мястото, на което по-рано днес дерайлира трамвая с две мотриси. При инцидента има нанесени щети на шест автомобила. Предстои трамвайните мотриси да бъдат преместени, а подлезът да бъде укрепен и почистен. Инцидентът се дължи на външна намеса, казаха за БТА от Столичния електротранспорт.

Снимка: БТА

В Центъра за спешна медицинска помощ е постъпил сигнал за катастрофата в 4:49 ч., съобщиха оттам. На място са изпратени три линейки, няма пострадали хора.

Трамваите по линиите, които минават покрай Румънското посолство, се движат нормално, има известно ограничение на автомобилното движение в участъка на инцидента по ул. "Цар Иван Асен", допълни Красимир Димитров.

Пешеходците могат да използват подлеза на Румънското посолство с изключение на изхода към ул. "Цар Иван Асен".

Снимка: БТА

ИЗБРАНО
Oще на старта на "Ергенът: Любов в рая“ първите флиртове вече са факт Лайф
Oще на старта на "Ергенът: Любов в рая“ първите флиртове вече са факт
10293
Казийски за завръщането в България след 20 години: Надъхан съм Корнер
Казийски за завръщането в България след 20 години: Надъхан съм
2323
Нестле уволни изпълнителния си директор заради романтична връзка с пряко подчинена Бизнес
Нестле уволни изпълнителния си директор заради романтична връзка с пряко подчинена
13160
Microsoft отключи възпроизвеждането на YouTube във фонов режим и блокира рекламите на Android IT
Microsoft отключи възпроизвеждането на YouTube във фонов режим и блокира рекламите на Android
1115
Разкопките на Антична Бонония разкриха останки от различни епохи Impressio
Разкопките на Антична Бонония разкриха останки от различни епохи
2858
Големият вайръл: CEO открадна шапка от дете на US Open и светът избухна URBN
Големият вайръл: CEO открадна шапка от дете на US Open и светът избухна
4990
Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета Trip
Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета
3796
Три лесни десерта с пъпеш Вкусотии
Три лесни десерта с пъпеш
1096
Какво е Десцендентът в хороскопа и как да разберете какъв мъж ви е нужен? Zodiac
Какво е Десцендентът в хороскопа и как да разберете какъв мъж ви е нужен?
341