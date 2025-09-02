Заради оставеното без надзор превозно средство някой го е подкарал, не е успял да вземе завоя и е катастрофирал

Трамвай без ватман дерайлира, отнесе няколко коли и се удари в подлез в района на кръстовището на Румънското посолство - "Михаил Еминеску" и "Шипченски проход". При инцидента няма пострадали.

Има нанесени щети на шест автомобила, както и на подлеза. Изяснява се кой и как е задействал трамвая, ясно е само, че ватманът не е бил в превозното средство, съобщиха от СДВР. На място се извършва оглед.

Трамваят се е движил в посока улица "Иван Асен", когато е самокатастрофирал. Предполага се, че той е управляван безконтролно от младежи.

"По първоначална информация ватманът е оставил трамвая без контрол. Заради оставеното без надзор превозно средство някой го е подкарал, не е успял да вземе завоя и е катастрофирал. Тепърва ще се преглеждат записите от камерите в кабината на трамвая, за да се установи какво точно се е случило", каза директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община Красимир Димитров пред NOVA.

Той уточни, че пътници в трамвая не е имало. В подлеза, в който се е забило превозното средство не е имало и пешеходци. Нанесени са обаче големи материални щети.

"Две от стените на подлеза са разрушени. Обезопасили сме мястото", подчерта Димитров.

Ватманът обясни, че оставил превозното средство за кратко без надзор. Спирайки и дърпайки спирачката той е слязал, за да си купи кафе. В този момент трамваят потеглил, но не е ясно дали това е станало заради изпусната спирачка или някой го е подкарал. Това тепърва ще се изяснява от процесуално-следствените действия.

"Водачът е казал, че е взел всички необходими мерки, за да се обезопаси трамвая от самопотегляне. Информацията за чужди хора около трамвая не може да бъде потвърдена, преди да се прегледат камерите", каза пред bTV Емил Михайлов, началник на аварийната служба към Столичния електротранспорт.

По думите му необучен човек не може да потегли с трамвай. Според него има външна намеса, но на този етап не може да се твърди нищо със сигурност.

Полицията работи по изясняване на всички обстоятелства.

Предстои мотрисите да бъдат преместени, а подлезът да бъде укрепен и почистен. Движението в района е затруднено, не се движат автомобили по улица "Иван Асен" към кръстовището с булевард "Михай Еминеску".

Трамваите по линиите, които минават покрай Румънското посолство, се движат нормално.

Пешеходците могат да използват подлеза на Румънското посолство с изключение на изхода към ул. "Цар Иван Асен".

