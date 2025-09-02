Още по темата

Четири инцидента с трамваи станаха в столицата в един ден.

Поредна авария с трамвай в столицата, трета за деня, се случи късно тази вечер. Инцидентът стана на бул. "Константин Величков" с мотриса по линия №11. Движението беше възпрепятствано за известно време.

"Този път не е 22, той само гледа зад трамвай 11, който се запали", свидетелства очевидец във Фейсбук.

На снимките, разпространени в групата "Забелязано в София" във Фейсбук, се вижда пушек.

Трамваят е аварирал, загубил е ход и е бил изтеглен, съобщи БНТ.

А малко след това движението по линията е било възстановено.

"Денят на трамвая", започнал около 5:00 сутринта, не приключи дотук. Вечерта последва и катастрофа на бул. "Христо Ботев", за която съобщиха потребители в групата "Катастрофи в София".

От снимката, публикувана в социалната мрежа, се вижда сблъсък между мотрисата и бус, който вероятно й е пресякъл пътя на релсите.

Още два инцидента с трамваи се случиха в столицата по-рано във вторник. В ранните часове на деня трамвай потегли без ватмана, недалеч от румънското посолство на кръстовището на бул. "Ситняково", отнесе подлез и потроши седем коли, като се спря едва до жилищна сграда на ул. "Иван-Асен".

По неофициална информация на общинския съветник Иван Таков има един задържан за инцидента, след като стана ясно, че ватманът е слязъл да си вземе кафе, но е спрял превозното средство и е затворил вратите. 

Подозренията на разследващите са, че двама тийнейджъри са бутнали спирачката и са подкарали машината. Щетите за електротранспорта са за над 50 000 лева.

Няколко часа по-късно, в ранния следобед, трамвай, движещ се по линия №22, дерайлира на кръстовището срещу гара Подуяне. И при трите инцидента се размина без пострадали хора.

Зевзеци в социалната мрежа се шегуваха късно вечерта, че днешният ден трябва да бъде обявен за "денят на ватмана".

