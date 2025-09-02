Двама души са бутнали спирачката на трамвая, който дерайлира тази сутрин на кръстовището на столичния булевард "Михай Еминеску" и ул. "Иван Асен II", през отворен прозорец, съобщи "24 часа".

Столична община

Вратата на превозното средство е била затворена от ватмана, който е слязъл да си купи кафе, но е забравил прозореца. Когато минали покрай мотрисата, двамата бутнали спирачката и трамваят тръгнал. Това става ясно от видео, което обаче не е с достатъчно добро качество, че да се видят лицата на виновниците. Те не са се качвали и не са се возили в мотрисата, затова и липсват показания някой да е карал трамвая.

Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112 около 4.45 часа. След като преминава кръстовището, трамваят дерайлира, помита седем паркирани коли и се забива в подлеза до жилищна кооперация. За щастие при катастрофата няма пострадали. 

След извършен оглед, мотрисата беше вдигната с кран.

Кметът на София Васил Терзиев обаче нареди спешна проверка в "Столичен електротранспорт". Градоначалникът коментира, че случаят е тревожен и разбираемо е събудил много въпроси сред хората.

"Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата", допълни Терзиев.

По случая се води разследване. Очаква се прокуратурата да даде пресконференция по-късно днес. 

