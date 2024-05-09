Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от хасковския избирателен район.

ИМА ТАКЪВ НАРОД

  • 1. Александър Стайков Марков
  • 2. Божин Петров Божинов
  • 3. Иван Петков Иванов
  • 4. Ангел Петров Петков
  • 5. Галина Латева Чакърова-Радославова
  • 6. Валентин Димитров Делчев
  • 7. Димитър Ангелов Харишев
  • 8. Паолина Светозарова Петкова

 

ПП ГЛАС НАРОДЕН

  • 1. Веселин Дочев Белевски
  • 2. Божидар Иванов Колев

 

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

  • 1. Петър Стефанов Москов
  • 2. Димитрия Вълкова Колева
  • 3. Марин Василев Калинков
  • 4. Веселина Железанова Узунова
  • 5. Минчо Боев Кермекчиев
  • 6. Живко Ташев Димитров
  • 7. Живко Ванчев Лозев

 

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

  • 1. Димитър Николаев Димитров
  • 2. Николай Делчев Георгиев
  • 3. Валентин Иванов Георгиев
  • 4. Цветелина Пламеновна Паскова
  • 5. Георги Иванов Янкулов
  • 6. Иванка Борисова Илчева
  • 7. Петко Илчев Петков
  • 8. Георги Димитров Майоров
  • 9. Янко Иванов Митев
  • 10. Тенчо Христов Иванов
  • 11. Николай Драганов Николов

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

  • 1. Росен Йорданов Димитров
  • 2. Жечко Христов Желязков
  • 3. Веселина Данчева Христова
  • 4. Евгени Тодоров Матев
  • 5. Иван Георгиев Георгиев
  • 6. Анна Юри Меликсетян
  • 7. Петър Стефанов Мавров

 

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

  • 1. Александър Цветанов Гарибов
  • 2. Таня Николова Гочева
  • 3. Иринка Стоянова Вълчева
  • 4. Петко Стоянов Каленов
  • 5. Минко Георгиев Минков

 

ЦЕНТЪР

  • 1. РУМЕН БОЯНОВ РАЙЧЕВ
  • 2. КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
  • 3. ФЕРКАН ИВАНОВ ЯНКОВ
  • 4. ПЕТКО МИЛКОВ ПЕНЕВСКИ
  • 5. КРАСИМИР ДИМОВ ДИМОВ
  • 6. ИВАН ВЪЛЧАНОВ ИВАНОВ
  • 7. КРАСИМИР ДАНЧЕВ КОЙЧЕВ
  • 8. АТАНАС НИКОЛАЕВ КАРЧЕВ
  • 9. КРАСИМИР ИЛИЕВ ЯНЕВ
  • 10. ДЕЯН КОСТАДИНОВ ТЕНЕВ
  • 11. ЕМИЛ СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ
  • 12. СТИЛИЯН АЛДИНОВ ГИГЕЛОВ

 

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Владимир Димов Вълков
  • 2. Мирослав Стефанов Георгиев
  • 3. Стоил Тонев Стоилов
  • 4. Мария Трендафилова Велчева
  • 5. Димитър Проданов Проданов
  • 6. Теодор Кирилов Стефанов
  • 7. Исмаил Мустафа Мюмюн
  • 8. Иглика Цветкова Мишева-Брусева

 

ЕДИНЕНИЕ

  • 1. Яни Иванов Андреев
  • 2. Фатме Хашимова Мустафова
  • 3. Нина Иванова Добрева

 

БНО

  • 1. Стефан Георгиев Сталев
  • 2. Валентин Асенов Христов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

  • 1. Георги Николаев Георгиев
  • 2. Венета Колева Стоянова
  • 3. Даниел Христов Леков
  • 4. Ясен Митков Колев
  • 5. Красимира Петрова Христова
  • 6. Росица Тянчева Христозова
  • 7. Марияна Василева Иванова
  • 8. Марин Георгиев Филипов
  • 9. Атанас Кръстев Кръстев
  • 10. Димитър Христов Димитров
  • 11. Тихомир Иванов Трендафилов
  • 12. Атанас Петров Ангелов
  • 13. Гергана Василева Димитрова
  • 14. Тодор Христов Тодоров
  • 15. Минчо Тодоров Минчев
  • 16. Евдокия Георгиева Щерева

 

П МЕЧ

  • 1. Венцислав Иванов Петков
  • 2. Росен Красимиров Иванов
  • 3. Мариела Василева Петропулу
  • 4. Свилен Стайков Георгиев

 

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Асен Васков Василев
  • 2. Катя Максимова Панева
  • 3. Дарина Стайкова Влайкова
  • 4. Атанас Петров Атанасов
  • 5. Хасан Ергюн Бекир
  • 6. Лозко Стефанов Лозев
  • 7. Младен Тодоров Запрянов
  • 8. Кирил Кирилов Търпов
  • 9. Христо Стефанов Стефанов
  • 10. Светла Емилова Симидчиева
  • 11. Калоян Дончев Добрев
  • 12. Климент Георгиев Киров

 

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

  • 1. Антон Митков Желязков
  • 2. Красимир Иванов Тодоров
  • 3. Стоян Димитров Бабачев
  • 4. Велика Димитрова Радева

 

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

  • 1. Тихомир Недев Георгиев
  • 2. Димитър Ивов Дамянов
  • 3. Димитър Владимиров Асенов
  • 4. Стефан Деянов Георгиев
  • 5. Атанас Иванов Ванков
  • 6. Диан Владимиров Латунов
  • 7. Веселин Веселинов Йосифов
  • 8. Благовест Иванов Винаров
  • 9. Кристиян Ангелов Божинов

 

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

  • 1. Адриан Тончев Проданов
  • 2. Марко Запрянов Марков
  • 3. Атанас Георгиев Шидеров
  • 4. Пламен Йорданов Клинков

 

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Милен Михайлов Икономов
  • 2. Марин Неделчев Тодоров
  • 3. Добромирка Георгиева Николова
  • 4. Георги Василев Георгиев

 

ЛЕВИЦАТА!

  • 1. Паскал Тодоров Желязков
  • 2. Борислав Иванов Митрев
  • 3. Александър Димитров Сакалов
  • 4. Милена Вълчева Нанева
  • 5. Ганчо Маринов Ганев
  • 6. Мирослав Росенов Минев
  • 7. Валентин Йорданов Стамов
  • 8. Недялко Георгиев Думанов
  • 9. Живко Николов Чакракчиев
  • 10. Лъчезар Славеев Димитров

 

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • 1. Теодора Валентинова Симова
  • 2. Владимир Милчев Апостолов

 

НИЕ ИДВАМЕ

  • 1. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА-ФИЛАДЕЛФЕВС
  • 2. Красимир Георгиев Димитров
  • 3. Нели Костадинова Чакалова
  • 4. Христо Трифонов Христов
  • 5. Боян Иванов Михайлов

 

ГЕРБ-СДС

  • 1. Делян Александров Добрев
  • 2. Георги Тенев Станков
  • 3. Деян Красимиров Иванов
  • 4. Иван Величков Минев
  • 5. Стефка Здравкова Стефанова
  • 6. Божидар Петков Петков
  • 7. Евгения Даниелова Ангелова
  • 8. Митко Костадинов Полихронов
  • 9. Митко Петров Петров
  • 10. Васил Димитров Митев
  • 11. Атанас Емилов Асенов
  • 12. Мариян Ненков Дервенков
  • 13. Любомир Желев Михов
  • 14. Теодора Стефанова Тодорова
  • 15. Николай Стефанов Николов
  • 16. Хавел Алдинов Карагьозов

 

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

  • 1. Иван Николаев Караколев
  • 2. Здравко Иванов Димитров
  • 3. Петьо Колев Пенчев
  • 4. Живка Стойчева Стойчева
  • 5. Латинка Петрова Суева
  • 6. Иван Георгиев Столинчев
  • 7. Петър Емилов Петров
  • 8. Слави Петров Бонев

 

БСП за БЪЛГАРИЯ

  • 1. Атанас Зафиров Зафиров
  • 2. Смиляна Николова Нитова-Кръстева
  • 3. Пламен Минчев Панев
  • 4. Георги Апостолов Бекяров
  • 5. Васил Иванов Точков
  • 6. Янка Тодорова Чолакова
  • 7. Ясенка Киркова Симитчиева
  • 8. Иван Петков Педев
  • 9. Делян Митков Делчев
  • 10. Янко Атанасов Илиев
  • 11. Вълчан Николов Тодоров
  • 12. Мария Красимирова Петкова
  • 13. Надежда Иванова Янакиева
  • 14. Георги Трифонов Соватчиев
  • 15. Захарин Страхилов Марков
  • 16. Коста Петков Стоев

 

ПП ВЕЛИЧИЕ

  • 1. Костадин Веселинов Враджалиев
  • 2. Христо Николов Петров

 

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • 1. Александър Маиров Сиди
  • 2. Антон Кирилов Иванов
  • 3. Ростислава Захариева Жекова
  • 4. Недялка Тошкова Иванова
  • 5. Георги Скулев Димитров
  • 6. Стоян Кирилов Каракашев
  • 7. Надежда Валентинова Зарева-Ванчева
  • 8. Владимир Иванов Канелов
  • 9. Румяна Николова Андреева-Йовчева
  • 10. Николай Неделчев Вълчев
  • 11. Даниела Маринова Вълчева

 

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Маргарит Йорданов Карабуров

 

Движение за права и свободи - ДПС

  • 1. Станислав Димитров Анастасов
  • 2. Мюмюн Сали Мюмюн
  • 3. Серкант Сейхан Сейдамед
  • 4. Мехмед Лятиф Шакир
  • 5. Йозджан Расим Мехмед
  • 6. Гюнер Гюнай Зейнал
  • 7. Сание Рамадан Иса
  • 8. Евгени Младенов Кисимов
  • 9. Байрам Шенол Реджеб
  • 10. Симеон Петев Ангелов
  • 11. Мухлис Фариз Сербест
  • 12. Иса Салихов Делиимамов
  • 13. Гюлай Сюлейман Фейзи
  • 14. Лезие Алиева Емин
  • 15. Зелие Галиб Мюмюн
  • 16. Братан Юлиев Шекеров

 

Зелено движение

  • 1. Огнян Атанасов Христонев
  • 2. Гергана Русева Георгиева
  • 3. Петко Костадинов Ковачев
  • 4. Ваня Атанасова Ангелова
  • 5. Цветелина Петрова Костадинова

 

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Андон Димитров Филипов
  • 2. Иван Димитров Филипов
  • 3. Колю Николаев Найденов
  • 4. Румяна Колева Панайотова
  • 5. Лидия Рашева Петкова
  • 6. Красимира Павлова Павлова
  • 7. Юлиян Станиславов Кьоров
  • 8. Гюлтен Фейзула Мехмед
  • 9. Тодорка Георгиева Ванева

 

БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Мишо Георгиев Янев
  • 2. Станислав Георгиев Савов

 

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

  • 1. Атанас Ралчев Панчев
  • 2. Йорданка Димитрова Петкова
  • 3. Станислав Добчев Василев
  • 4. Ваня Атанасова Георгиева
  • 5. Димитър Славов Димитров
  • 6. Веселин Митков Иванов
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