Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от хасковския избирателен район.
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Александър Стайков Марков
- 2. Божин Петров Божинов
- 3. Иван Петков Иванов
- 4. Ангел Петров Петков
- 5. Галина Латева Чакърова-Радославова
- 6. Валентин Димитров Делчев
- 7. Димитър Ангелов Харишев
- 8. Паолина Светозарова Петкова
ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Веселин Дочев Белевски
- 2. Божидар Иванов Колев
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Петър Стефанов Москов
- 2. Димитрия Вълкова Колева
- 3. Марин Василев Калинков
- 4. Веселина Железанова Узунова
- 5. Минчо Боев Кермекчиев
- 6. Живко Ташев Димитров
- 7. Живко Ванчев Лозев
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Димитър Николаев Димитров
- 2. Николай Делчев Георгиев
- 3. Валентин Иванов Георгиев
- 4. Цветелина Пламеновна Паскова
- 5. Георги Иванов Янкулов
- 6. Иванка Борисова Илчева
- 7. Петко Илчев Петков
- 8. Георги Димитров Майоров
- 9. Янко Иванов Митев
- 10. Тенчо Христов Иванов
- 11. Николай Драганов Николов
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Росен Йорданов Димитров
- 2. Жечко Христов Желязков
- 3. Веселина Данчева Христова
- 4. Евгени Тодоров Матев
- 5. Иван Георгиев Георгиев
- 6. Анна Юри Меликсетян
- 7. Петър Стефанов Мавров
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Александър Цветанов Гарибов
- 2. Таня Николова Гочева
- 3. Иринка Стоянова Вълчева
- 4. Петко Стоянов Каленов
- 5. Минко Георгиев Минков
ЦЕНТЪР
- 1. РУМЕН БОЯНОВ РАЙЧЕВ
- 2. КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
- 3. ФЕРКАН ИВАНОВ ЯНКОВ
- 4. ПЕТКО МИЛКОВ ПЕНЕВСКИ
- 5. КРАСИМИР ДИМОВ ДИМОВ
- 6. ИВАН ВЪЛЧАНОВ ИВАНОВ
- 7. КРАСИМИР ДАНЧЕВ КОЙЧЕВ
- 8. АТАНАС НИКОЛАЕВ КАРЧЕВ
- 9. КРАСИМИР ИЛИЕВ ЯНЕВ
- 10. ДЕЯН КОСТАДИНОВ ТЕНЕВ
- 11. ЕМИЛ СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ
- 12. СТИЛИЯН АЛДИНОВ ГИГЕЛОВ
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Владимир Димов Вълков
- 2. Мирослав Стефанов Георгиев
- 3. Стоил Тонев Стоилов
- 4. Мария Трендафилова Велчева
- 5. Димитър Проданов Проданов
- 6. Теодор Кирилов Стефанов
- 7. Исмаил Мустафа Мюмюн
- 8. Иглика Цветкова Мишева-Брусева
ЕДИНЕНИЕ
- 1. Яни Иванов Андреев
- 2. Фатме Хашимова Мустафова
- 3. Нина Иванова Добрева
БНО
- 1. Стефан Георгиев Сталев
- 2. Валентин Асенов Христов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Георги Николаев Георгиев
- 2. Венета Колева Стоянова
- 3. Даниел Христов Леков
- 4. Ясен Митков Колев
- 5. Красимира Петрова Христова
- 6. Росица Тянчева Христозова
- 7. Марияна Василева Иванова
- 8. Марин Георгиев Филипов
- 9. Атанас Кръстев Кръстев
- 10. Димитър Христов Димитров
- 11. Тихомир Иванов Трендафилов
- 12. Атанас Петров Ангелов
- 13. Гергана Василева Димитрова
- 14. Тодор Христов Тодоров
- 15. Минчо Тодоров Минчев
- 16. Евдокия Георгиева Щерева
П МЕЧ
- 1. Венцислав Иванов Петков
- 2. Росен Красимиров Иванов
- 3. Мариела Василева Петропулу
- 4. Свилен Стайков Георгиев
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Асен Васков Василев
- 2. Катя Максимова Панева
- 3. Дарина Стайкова Влайкова
- 4. Атанас Петров Атанасов
- 5. Хасан Ергюн Бекир
- 6. Лозко Стефанов Лозев
- 7. Младен Тодоров Запрянов
- 8. Кирил Кирилов Търпов
- 9. Христо Стефанов Стефанов
- 10. Светла Емилова Симидчиева
- 11. Калоян Дончев Добрев
- 12. Климент Георгиев Киров
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Антон Митков Желязков
- 2. Красимир Иванов Тодоров
- 3. Стоян Димитров Бабачев
- 4. Велика Димитрова Радева
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Тихомир Недев Георгиев
- 2. Димитър Ивов Дамянов
- 3. Димитър Владимиров Асенов
- 4. Стефан Деянов Георгиев
- 5. Атанас Иванов Ванков
- 6. Диан Владимиров Латунов
- 7. Веселин Веселинов Йосифов
- 8. Благовест Иванов Винаров
- 9. Кристиян Ангелов Божинов
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Адриан Тончев Проданов
- 2. Марко Запрянов Марков
- 3. Атанас Георгиев Шидеров
- 4. Пламен Йорданов Клинков
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Милен Михайлов Икономов
- 2. Марин Неделчев Тодоров
- 3. Добромирка Георгиева Николова
- 4. Георги Василев Георгиев
ЛЕВИЦАТА!
- 1. Паскал Тодоров Желязков
- 2. Борислав Иванов Митрев
- 3. Александър Димитров Сакалов
- 4. Милена Вълчева Нанева
- 5. Ганчо Маринов Ганев
- 6. Мирослав Росенов Минев
- 7. Валентин Йорданов Стамов
- 8. Недялко Георгиев Думанов
- 9. Живко Николов Чакракчиев
- 10. Лъчезар Славеев Димитров
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Теодора Валентинова Симова
- 2. Владимир Милчев Апостолов
НИЕ ИДВАМЕ
- 1. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА-ФИЛАДЕЛФЕВС
- 2. Красимир Георгиев Димитров
- 3. Нели Костадинова Чакалова
- 4. Христо Трифонов Христов
- 5. Боян Иванов Михайлов
ГЕРБ-СДС
- 1. Делян Александров Добрев
- 2. Георги Тенев Станков
- 3. Деян Красимиров Иванов
- 4. Иван Величков Минев
- 5. Стефка Здравкова Стефанова
- 6. Божидар Петков Петков
- 7. Евгения Даниелова Ангелова
- 8. Митко Костадинов Полихронов
- 9. Митко Петров Петров
- 10. Васил Димитров Митев
- 11. Атанас Емилов Асенов
- 12. Мариян Ненков Дервенков
- 13. Любомир Желев Михов
- 14. Теодора Стефанова Тодорова
- 15. Николай Стефанов Николов
- 16. Хавел Алдинов Карагьозов
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Иван Николаев Караколев
- 2. Здравко Иванов Димитров
- 3. Петьо Колев Пенчев
- 4. Живка Стойчева Стойчева
- 5. Латинка Петрова Суева
- 6. Иван Георгиев Столинчев
- 7. Петър Емилов Петров
- 8. Слави Петров Бонев
БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Атанас Зафиров Зафиров
- 2. Смиляна Николова Нитова-Кръстева
- 3. Пламен Минчев Панев
- 4. Георги Апостолов Бекяров
- 5. Васил Иванов Точков
- 6. Янка Тодорова Чолакова
- 7. Ясенка Киркова Симитчиева
- 8. Иван Петков Педев
- 9. Делян Митков Делчев
- 10. Янко Атанасов Илиев
- 11. Вълчан Николов Тодоров
- 12. Мария Красимирова Петкова
- 13. Надежда Иванова Янакиева
- 14. Георги Трифонов Соватчиев
- 15. Захарин Страхилов Марков
- 16. Коста Петков Стоев
ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Костадин Веселинов Враджалиев
- 2. Христо Николов Петров
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Александър Маиров Сиди
- 2. Антон Кирилов Иванов
- 3. Ростислава Захариева Жекова
- 4. Недялка Тошкова Иванова
- 5. Георги Скулев Димитров
- 6. Стоян Кирилов Каракашев
- 7. Надежда Валентинова Зарева-Ванчева
- 8. Владимир Иванов Канелов
- 9. Румяна Николова Андреева-Йовчева
- 10. Николай Неделчев Вълчев
- 11. Даниела Маринова Вълчева
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Маргарит Йорданов Карабуров
Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Станислав Димитров Анастасов
- 2. Мюмюн Сали Мюмюн
- 3. Серкант Сейхан Сейдамед
- 4. Мехмед Лятиф Шакир
- 5. Йозджан Расим Мехмед
- 6. Гюнер Гюнай Зейнал
- 7. Сание Рамадан Иса
- 8. Евгени Младенов Кисимов
- 9. Байрам Шенол Реджеб
- 10. Симеон Петев Ангелов
- 11. Мухлис Фариз Сербест
- 12. Иса Салихов Делиимамов
- 13. Гюлай Сюлейман Фейзи
- 14. Лезие Алиева Емин
- 15. Зелие Галиб Мюмюн
- 16. Братан Юлиев Шекеров
Зелено движение
- 1. Огнян Атанасов Христонев
- 2. Гергана Русева Георгиева
- 3. Петко Костадинов Ковачев
- 4. Ваня Атанасова Ангелова
- 5. Цветелина Петрова Костадинова
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Андон Димитров Филипов
- 2. Иван Димитров Филипов
- 3. Колю Николаев Найденов
- 4. Румяна Колева Панайотова
- 5. Лидия Рашева Петкова
- 6. Красимира Павлова Павлова
- 7. Юлиян Станиславов Кьоров
- 8. Гюлтен Фейзула Мехмед
- 9. Тодорка Георгиева Ванева
БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Мишо Георгиев Янев
- 2. Станислав Георгиев Савов
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Атанас Ралчев Панчев
- 2. Йорданка Димитрова Петкова
- 3. Станислав Добчев Василев
- 4. Ваня Атанасова Георгиева
- 5. Димитър Славов Димитров
- 6. Веселин Митков Иванов