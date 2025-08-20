Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи суперлативи по адрес на американския президент Доналд Тръмп, като отчете като голямо негово лично постижение осъществената среща с руския президент Владимир Путин. Борисов посочи, че ако планът за постигане на мир на Тръмп успее, това ще е от полза за всички, но ако не успее, то ще загуби най-вече Европа.

Тръмп очаква Путин да "сключи сделка" за мир до две седмици, защото и той е изморен
Виж още Тръмп очаква Путин да "сключи сделка" за мир до две седмици, защото и той е изморен

"Президентът Тръмп проведе ювелирна операция. На него му стигна куражът да заложи авторитета си и да направи срещата с президента Путин. Много сложна среща, с много с личен заряд и много тежка отговорност за президента Тръмп", коментира лидерът на ГЕРБ.

"След това той и много майсторски изигра и темата със своите най-близки партньори, каквито сме ние - европейските държави и Украйна. И заедно с президента Зеленски направиха доста правилни стъпки. Вчера имахме дълъг разговор и аз съм оптимист", визира видеоконференцията между лидерите на ЕНП с Урсула фон дер Лайен и онлайн разговора на ръководителите на страните от "коалицията на желаещите".

Борисов е категоричен, че трябва да спре убиването на хора и призна, че е оптимист, че процесът към прекратяване на войната в Украйна ще бъде увенчан с упех, не и без заслугата на руския президент Владимир Путин.

"В нашата религия и самоубийството се води грях, камо ли убийството. Така че съм оптимист. Доколкото добре познавам президента Путин, той пък няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен в последните години", прогнозира Борисов и действията на руския президент.

По думите на Борисов неправилно Тръмп е бил подценяван.

"За мен той направи изключително силен ход, който, ако е успешен, ще е успешен за всички. Ако не успеят, това е лошо и за Европа, най-вече, лошо и за нашия регион", предрече лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира още, че не усеща поскъпване на живота заради подготовката ни за преминаване към еврото.

Контролните органи се справят прекрасно с отпора на поскъпването на цените след официалното ни одобряване в еврозоната, смята той. Ползите вече се усещат, по думите на Борисов, и то не само по лихвите на кредитите.

Лидерът на ГЕРБ направи коментарите по актуални теми в Пловдив, където заедно с Пловдивския владика Николай огледаха строежа на православен храм. 

Строежът е върху 1200 кв. м, но са необходими още 2 150 000 лв., каза Пловдивският владика. 

"Храм трудно се строи, лесно градят казина, ресторанти, банки. 30 години не е построен храмът, щото и дяволът пречи на доброто, но невъзможното за човека е възможно за бога", заява Дядо Николай. Той припомни, че още в началото на градежа Борисов и ГЕРБ са осигурили 2 млн. лева. Самият Борисов пък добави, че по време на управленските мандати на ГЕРБ са били построени стотици храмове.

