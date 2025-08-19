ЕНП проведе онлайн среща на върха, посветена на резултата от срещите и разговорите в Белия дом, проведени вчера с Тръмп, в които участваха Володимир Зеленски и евролидери.

В срещата, инициирана от Манфред Вебер, участва и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя е запознала подробно с разговорите от вчерашната среща на украинския президент и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, съобщи на профила си във Фейсбук Бойко Борисов.

Тръмп, евролидерите и Зеленски с костюм - срещата в Белия дом в снимки (галерия)
Виж още Тръмп, евролидерите и Зеленски с костюм - срещата в Белия дом в снимки (галерия)

Председателят на ГЕРБ също участва в срещата на ЕНП-лидерите.

"Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна. Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна", е заявил Бойко Борисов по време на видеоконферентната връзка.

Снимка: Профил на Бойко Борисов във Фейсбук

"С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир", допълва лидерът на ГЕРБ.

Заради преговорите в САЩ извънредно се събра и "Коалицията на желаещите", в която имаше също българско участие - това на премиера Росен Желязков. Тя също се проведе онлайн. 

"Всички канали за подкрепа на Украйна, които сме създали досега, трябва да продължат да се прилагат по координиран начин като ключов елемент от гаранциите за сигурност", написа премиерът в социалната мрежа "Екс" след участие във видеоконференцията на "Коалицията на желаещите", цитира го БТА.

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър съпредседателстват срещата на коалицията на желаещите за Украйна след разговорите във Вашингтон вчера, съобщиха от канцеларията на френския президент, предаде Ройтерс.

На срещата във Вашингтон лидерите на Франция, Германия, Великобритания, Италия и Финландия, заедно с председателката на ЕК, придружиха  украинския президент при Тръмп. След края й стопанинът на Белия дом обяви, че ще започне подготовката за среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин.

Украйна пък очаква да получи писмени гаранции за сигурността ѝ.

Тръмп обобщи, че е преминала "една много добра" среща с украинския президент и отишлите в Овалния кабинет евролидери. В същото време "Файненшъл таймс" съобщи, че според документ, с който се е запознала, Украйна ще обещае да купи американски оръжия на стойност 100 милиарда долара, финансирани от Европа, като част от сделка за получаване на гаранции от САЩ за сигурността ѝ след мирно споразумение с Русия.

ИЗБРАНО
Даниел Бачорски, Анна-Мария Граченова, Оля Малинова и Иван Юруков поемат към имението на "Traitors: Игра на предатели" Лайф
Даниел Бачорски, Анна-Мария Граченова, Оля Малинова и Иван Юруков поемат към имението на "Traitors: ...
10151
Нямаше виза, спеше в зала и кашляше кръв, а сега е на върха. Може ли някой да спре Чеченския Вълк? Корнер
Нямаше виза, спеше в зала и кашляше кръв, а сега е на върха. Може ли някой да спре Чеченския Вълк?
7843
Българите изтеглили бързи кредити за над 7 млрд. лв. Младите взимат най-много и не връщат Бизнес
Българите изтеглили бързи кредити за над 7 млрд. лв. Младите взимат най-много и не връщат
6021
Ави Льоб: Междузвездният обект, преминаващ в Слънчевата система, излъчва собствена светлина IT
Ави Льоб: Междузвездният обект, преминаващ в Слънчевата система, излъчва собствена светлина
2997
Иън Гилън на 80: Бил съм на купони твърде диви, за да се опишат Impressio
Иън Гилън на 80: Бил съм на купони твърде диви, за да се опишат
5161
AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн URBN
AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн
537
На километри от океана: Да се гмурнеш под улиците на Будапеща (снимки/видео) Trip
На километри от океана: Да се гмурнеш под улиците на Будапеща (снимки/видео)
3762
Вредно ли е да ядем бъркани яйца всяка сутрин Вкусотии
Вредно ли е да ядем бъркани яйца всяка сутрин
1765
Кои знаци искат да бъдат харесвани от всички? Zodiac
Кои знаци искат да бъдат харесвани от всички?
970