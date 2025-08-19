Резултатите от преговорите в САЩ обсъдиха на видеоконференция и в "Коалицията на желаещите" с участието на премиера Росен Желязков

ЕНП проведе онлайн среща на върха, посветена на резултата от срещите и разговорите в Белия дом, проведени вчера с Тръмп, в които участваха Володимир Зеленски и евролидери.

В срещата, инициирана от Манфред Вебер, участва и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя е запознала подробно с разговорите от вчерашната среща на украинския президент и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, съобщи на профила си във Фейсбук Бойко Борисов.

Председателят на ГЕРБ също участва в срещата на ЕНП-лидерите.

"Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна. Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна", е заявил Бойко Борисов по време на видеоконферентната връзка.

"С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир", допълва лидерът на ГЕРБ.

Заради преговорите в САЩ извънредно се събра и "Коалицията на желаещите", в която имаше също българско участие - това на премиера Росен Желязков. Тя също се проведе онлайн.

"Всички канали за подкрепа на Украйна, които сме създали досега, трябва да продължат да се прилагат по координиран начин като ключов елемент от гаранциите за сигурност", написа премиерът в социалната мрежа "Екс" след участие във видеоконференцията на "Коалицията на желаещите", цитира го БТА.

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър съпредседателстват срещата на коалицията на желаещите за Украйна след разговорите във Вашингтон вчера, съобщиха от канцеларията на френския президент, предаде Ройтерс.

На срещата във Вашингтон лидерите на Франция, Германия, Великобритания, Италия и Финландия, заедно с председателката на ЕК, придружиха украинския президент при Тръмп. След края й стопанинът на Белия дом обяви, че ще започне подготовката за среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин.

Украйна пък очаква да получи писмени гаранции за сигурността ѝ.

Тръмп обобщи, че е преминала "една много добра" среща с украинския президент и отишлите в Овалния кабинет евролидери. В същото време "Файненшъл таймс" съобщи, че според документ, с който се е запознала, Украйна ще обещае да купи американски оръжия на стойност 100 милиарда долара, финансирани от Европа, като част от сделка за получаване на гаранции от САЩ за сигурността ѝ след мирно споразумение с Русия.

