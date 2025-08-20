2020 Снимка: БТА

Министрите на икономиката, спорта и туризма подготвят в спешен порядък текстове за нормативно уреждане на парасейлинга и подобни атракциони, които спешно ще влязат в Народното събрание. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов на брифинг след редовното заседание на Министерския съвет в отговор на репортерски въпроси за инцидента с парасейлинг в Несебър, при който загина 8-годишния Иван Делинов от Разлог.

Караджов призна, че има нормативни пропуски: "Когато парасейлинг, скачане с парашут, парапланери, делтапланери и други подобни дейности, се организират по търговски начин, липсва ясна правна регламентация, на какви условия за безопасност, за издържливост, да отговарят".

По думите на транспортния министър не самият парасейлинг, а годността на средството за плаване е под контрола "Морска администрация.

"Оттам нататък колко е здрава сбруята, дали катарамите, карабинерите са достатъчно здрави да понесат съответните килограми на двама души - вече влиза в три агенции", уточни Караджов.

Той съобщи, че в началото на сезона е извършена първоначална проверка на годността на плавателните средства. Последваща проверка е имало и на 16 юли, когато е проверено конкретното плавателното средство и капитана на лодката за изискуемите документи и за неговата правоспособност да управлява такава лодка, като нарушения не са открити.

"Проверен е и същият център за водни развлечения и също не са открити нарушения по линия на спазване на закона - допълни Караджов - На 17 юли с "Гранична полиция" сме проверили и т.нар. канали за излизане и влизане на подобни плавателни средства, изобщо за организирането на подобни атракциони, там също не са открити нарушения."

Преди заседанието на МС премиерът Росен Желязков обяви, че е възложил на министри и агенции да направят предложения за промени, свързани с тази дейност.

Темата коментира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"В такива случаи родителите могат да предотвратяват такива неща", заяви Борисов и даде пример със случка в неговото семейство от снощи.

"Има едни тротинетки и като се прибирах от работа, моите, ама така караха, че само паркирах, взех тротинетката и фиу - нямат повече тротинетки", разказа той, правейки жест, че я е изхвърлил. "Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения. Не мога да разбера. То нито е осъзнато, нито знае, нито може. Пази Боже, винаги стават инциденти, какви ли не. Но ето, давам пример как семейството веднага може да предотврати подобно нещо. Защото, ако не го бях направил, и пази Боже се случи нещо, и съм го видял, вината е моя", каза Борисов.

Според него за подобни екстремни атракции и спортове трябва да се преминават медицински прегледи.

"Може да получат паник атака, това са 100 метра нагоре. Сега ще се явят хиляди специалисти да говорят за регулации, но аз мога да кажа, че регулацията е в семейството", подчерта лидерът на ГЕРБ.

"Сега ще се вземат мерки, ама не можем да върнем детето", завърши Борисов.

