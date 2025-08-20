Министрите на икономиката, спорта и туризма подготвят в спешен порядък текстове за нормативно уреждане на парасейлинга и подобни атракциони, които спешно ще влязат в Народното събрание. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов на брифинг след редовното заседание на Министерския съвет в отговор на репортерски въпроси за инцидента с парасейлинг в Несебър, при който загина 8-годишния Иван Делинов от Разлог

Кабинетът "Желязков"

Караджов призна, че има нормативни пропуски: "Когато парасейлинг, скачане с парашут, парапланери, делтапланери и други подобни дейности, се организират по търговски начин, липсва ясна правна регламентация, на какви условия за безопасност, за издържливост, да отговарят".

По думите на транспортния министър не самият парасейлинг, а годността на средството за плаване е под контрола "Морска администрация.

"Оттам нататък колко е здрава сбруята, дали катарамите, карабинерите са достатъчно здрави да понесат съответните килограми на двама души - вече влиза в три агенции", уточни Караджов.

Водолази търсят катарамите на скъсания колан, заради който 8-годишният Иван изгуби живота си
Виж още Водолази търсят катарамите на скъсания колан, заради който 8-годишният Иван изгуби живота си

Той съобщи, че в началото на сезона е извършена първоначална проверка на годността на плавателните средства. Последваща проверка е имало и на 16 юли, когато е проверено конкретното плавателното средство и капитана на лодката за изискуемите документи и за неговата правоспособност да управлява такава лодка, като нарушения не са открити. 

"Проверен е и същият център за водни развлечения и също не са открити нарушения по линия на спазване на закона - допълни Караджов - На 17 юли с "Гранична полиция" сме проверили и т.нар. канали за излизане и влизане на подобни плавателни средства, изобщо за организирането на подобни атракциони, там също не са открити нарушения."

Преди заседанието на МС премиерът Росен Желязков обяви, че е възложил на министри и агенции да направят предложения за промени, свързани с тази дейност.

Темата коментира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"В такива случаи родителите могат да предотвратяват такива неща", заяви Борисов и даде пример със случка в неговото семейство от снощи.

"Има едни тротинетки и като се прибирах от работа, моите, ама така караха, че само паркирах, взех тротинетката и фиу - нямат повече тротинетки", разказа той, правейки жест, че я е изхвърлил. "Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения. Не мога да разбера. То нито е осъзнато, нито знае, нито може. Пази Боже, винаги стават инциденти, какви ли не. Но ето, давам пример как семейството веднага може да предотврати подобно нещо. Защото, ако не го бях направил, и пази Боже се случи нещо, и съм го видял, вината е моя", каза Борисов.

Майката на загиналото момче в Несебър: Чух "пук" и детето ми полетя към бездната
Виж още Майката на загиналото момче в Несебър: Чух "пук" и детето ми полетя към бездната

Според него за подобни екстремни атракции и спортове трябва да се преминават медицински прегледи.

"Може да получат паник атака, това са 100 метра нагоре. Сега ще се явят хиляди специалисти да говорят за регулации, но аз мога да кажа, че регулацията е в семейството", подчерта лидерът на ГЕРБ.

"Сега ще се вземат мерки, ама не можем да върнем детето", завърши Борисов. 

ИЗБРАНО
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки) Лайф
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки)
21502
Роналдо и компания повалиха шампиона и ще играят финал за Суперкупата Корнер
Роналдо и компания повалиха шампиона и ще играят финал за Суперкупата
5049
Кога ще се появи дигиталното евро Бизнес
Кога ще се появи дигиталното евро
3024
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ? IT
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ?
7919
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците! Impressio
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците!
3505
На километри от океана: Да се гмурнеш под улиците на Будапеща (снимки/видео) Trip
На километри от океана: Да се гмурнеш под улиците на Будапеща (снимки/видео)
7920
За салати и месо: Легендарният сос Наршараб Вкусотии
За салати и месо: Легендарният сос Наршараб
832
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"? Zodiac
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?
798
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва" Времето
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"
5772