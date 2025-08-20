Кабинетът възложи на Министерството на транспорта и съобщенията да избере нови оператори на пътническите железопътни превози, обяви на брифинг в Министерския съвет ресорният министър Гроздан Караджов. По-рано кабинетът проведе седмичното си заседание.

"Целта на нашето правителство е да превърнем сектора в гръбнак на обществения транспорт в страната. От десетилетия той е недофинансиран и нереформиран. Срокът за реформата е до края на годината. Частните оператори имат шанс да направят нашата железница атрактивна, устойчива и ефективна", каза министър Караджов.

Модернизират ключови жп участъци в страната с дължина над 550 км.
Той обясни, че в Плана за възстановяване и устойчивост е записано, че трябва бъде проведена реформа в пътническите железопътни превози и срокът е до края на годината.

"Включването на частни оператори има потенциал да направи нашата железница атрактивна, устойчива и ефективна. Конкуренцията няма да е просто борба за субсидии, а състезание за по-добро обслужване на пътниците. Има издадени три железопътни лиценза, но нито един от тях не е направил постъпки да стане реален оператор на пътнически железопътни услуги, макар че още от 2019 г. има такава възможност", каза още Гроздан Караджов. 

"Ето защо в Плана за възстановяване и устойчивост сме записали ясно и точно, че при изготвяне на конкурсна недискриминационна процедура за възлагане на тези услуги ще се премахнат всички потенциални пречки и ще се гарантира достъпът до базара, включително разделянето на договора на няколко обособени позиции с ограничен обем. Разделили сме мрежата и влаковете в страната на три региона - един, условно наречен западен, който ще превозва и ще извършва 75% от дейността, един северен, който е 13,5% от дейността и един южен, който е 11,2% от дейността", обясни транспортният министър.

Конкурсът ще бъде обявен следващата седмица, а срокът за подаване на документи ще е три месеца. До 13 декември тази година трябва да бъде избрана оферта и да бъде сключен договор. Година по-късно ще започне реалната дейност на избрания кандидат.

Срокът на договора ще е 12 години, добави транспортният министър.

Той добави, че по-новите влакове на БДЖ, закупени след 2009 г., ще се ползват безплатно от частните оператори, но остават държавна собственост и след изтичането да договорите ще бъдат върнати на МТСП със съответната амортизация.

