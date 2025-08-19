Според президента на САЩ руският му колега ще се окаже в трудна ситуация, ако откаже

2434 Снимка: АП/Alex Brandon/БТА

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че се надява руският му колега да предприеме действия по прекратяване на войната в Украйна, но призна, че е възможно Владимир Путин да не иска да сключи сделка, предаде Ройтерс. Тръмп очаква отговорът от Путин да дойде до две седмици.

"Честно казано, не мисля, че ще възникне проблем. Мисля, че Путин е изморен от това. Мисля, че всички са изморени, но никога не се знае", каза Тръмп в интервю за предаването "Фокс и приятели" по телевизия "Фокс Нюз", предаде БТА.

"През следващите две седмици ще разберем какво мисли президентът Путин. Възможно е той да не иска да сключи сделка", заяви американският президент и добави, че в такъв случай руският му колега ще се окаже в "тежка ситуация".

Тръмп отново изключи американски войници да отидат в Украйна и не даде подробности за гаранциите за сигурност, които Вашингтон би могъл да предложи на Киев при евентуално следвоенно споразумение.

Междувременно руският президент Владимир Путин информира престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман Ал Сауд за разговорите си с американския си колега Доналд Тръмп, предаде ТАСС, като цитира изявление на пресслужбата на Кремъл.

"Президентът на Руската федерация Владимир Путин проведе телефонен разговор с престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд, по време на който го информира за основните резултати от неотдавнашните си контакти с президента на САЩ Доналд Тръмп", се казва в съобщението.

В понеделник вечерта президентите на САЩ и Русия проведоха телефонен разговор, който продължи около 40 минути. Двамата се изказаха за продължаване на преките преговори между Москва и Киев и обсъдиха възможността за повишаване на тяхното ниво.

