Те ще се извършват в зоната на помпена станция "Вит"

1199 Снимка: БТА

ВиК-Плевен започва проучвателни сондажни дейности за откриване на вода. Това съобщават от дружеството на официалния си сайт.

Сондажните дейности ще се извършват в зоната на помпена станция "Вит". Целта е да се достигне до по-дълбок водоносен хоризонт и да могат да се ползват и подават допълнителни водни количества във водопроводната система и към потребителите, добавят от ВиК-Плевен.

Това е една алтернатива за стабилизиране на водоснабдяването в Плевен и региона, която дружеството предприема като краткосрочна мярка. След като се вземат проби и се установи дали качествата на водата отговарят на нормативната уредба, от ВиК-Плевен ще се изготви предложение до Община Плевен за направа на сондажи за питейна вода в съответния терен.

От дружеството посочват още, че ще окажат съдействие на Университетска болница за активно лечение (УМБАЛ) "Д-р Георги Странски" за техния собствен водоизточник, с който разполагат. Така водоснабдяването на болницата ще бъде автономно и ще да могат да се извършват дейностите в здравното заведение, без да зависят от външни фактори.

Съобщава се още, че от 07:00 ч. днес към селата Брестовец, Бохот, Къшин, Ралево и Тодорово е подадена питейна вода, която достига до отделните селища според техническите възможности на водоснабдителната система.

За Ласкар и Николаево водоснабдяването се осъществява бавно и трудно, поради спецификата на съществуващата инфраструктура. С цел да се акумулират водни количества в резервоарите, водоподаването за посочените населени места, които се захранват основно от ВГ "Черни Осъм", е преустановено от 09:30 ч. Във всяко от седемте селища са осигурени водоноски с вода за питейно-битови нужди.

Продължават строително-ремонтните дейности по реконструкцията на довеждащ водопровод към селата Садовец и Черковица. Обектите са част от инвестиционната програма за подмяна на водопреносната мрежа и инфраструктура на територията на Плевенска област.

В селата Божурлук, Борислав, Вълчитрън, Кулина вода, Садовец и Тотлебен се работи по разпределителни мрежи. Водоснабдяването на посочените селища ще бъде нарушено от 09:00 до 15:00 ч.

Днес с нарушено водоснабдяване ще бъдат град Червен бряг и селата Радомирци и Рупци, поради понижен дебит на водоснабдителна група "Златна Панега", откъдето се захранват с питейна вода посочените населени места.

БТА припомня, че от 7 август в Плевен и част от селата беше въведено режимно водоподаване.

Снощи пред сградата на Община Плевен се състоя протест срещу безводието.

