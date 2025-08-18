ВиК-Плевен започва проучвателни сондажни дейности за откриване на вода. Това съобщават от дружеството на официалния си сайт.

Водната криза

Сондажните дейности ще се извършват в зоната на помпена станция "Вит". Целта е да се достигне до по-дълбок водоносен хоризонт и да могат да се ползват и подават допълнителни водни количества във водопроводната система и към потребителите, добавят от ВиК-Плевен.

Това е една алтернатива за стабилизиране на водоснабдяването в Плевен и региона, която дружеството предприема като краткосрочна мярка. След като се вземат проби и се установи дали качествата на водата отговарят на нормативната уредба, от ВиК-Плевен ще се изготви предложение до Община Плевен за направа на сондажи за питейна вода в съответния терен.

От дружеството посочват още, че ще окажат съдействие на Университетска болница за активно лечение (УМБАЛ) "Д-р Георги Странски" за техния собствен водоизточник, с който разполагат. Така водоснабдяването на болницата ще бъде автономно и ще да могат да се извършват дейностите в здравното заведение, без да зависят от външни фактори.

Съобщава се още, че от 07:00 ч. днес към селата Брестовец, Бохот, Къшин, Ралево и Тодорово е подадена питейна вода, която достига до отделните селища според техническите възможности на водоснабдителната система.

За Ласкар и Николаево водоснабдяването се осъществява бавно и трудно, поради спецификата на съществуващата инфраструктура. С цел да се акумулират водни количества в резервоарите, водоподаването за посочените населени места, които се захранват основно от ВГ "Черни Осъм", е преустановено от 09:30 ч. Във всяко от седемте селища са осигурени водоноски с вода за питейно-битови нужди.

Плевен почти целодневно на сухо заради спешен авариен ремонт
Виж още Плевен почти целодневно на сухо заради спешен авариен ремонт

Продължават строително-ремонтните дейности по реконструкцията на довеждащ водопровод към селата Садовец и Черковица. Обектите са част от инвестиционната програма за подмяна на водопреносната мрежа и инфраструктура на територията на Плевенска област.

В селата Божурлук, Борислав, Вълчитрън, Кулина вода, Садовец и Тотлебен се работи по разпределителни мрежи. Водоснабдяването на посочените селища ще бъде нарушено от 09:00 до 15:00 ч.

Днес с нарушено водоснабдяване ще бъдат град Червен бряг и селата Радомирци и Рупци, поради понижен дебит на водоснабдителна група "Златна Панега", откъдето се захранват с питейна вода посочените населени места.

КЕВР започва проверка във всички областни ВиК дружества. Карта показа местата без вода
Виж още КЕВР започва проверка във всички областни ВиК дружества. Карта показа местата без вода

БТА припомня, че от 7 август в Плевен и част от селата беше въведено режимно водоподаване.

Снощи пред сградата на Община Плевен се състоя протест срещу безводието.

