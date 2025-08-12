Плевен почти целодневно на сухо заради спешен авариен ремонт
Причината за наложителното прекъсване на водоподаването е, че водоснабдителна група "Крушовица" e основен източник на вода за Града на Панорамата
ВиК-Плевен спира водоподаването днес часове по-рано от обявения режим. Причината е авариен ремонт на помпена станция "Крушовица".
Водната криза
Водата е спряна от 8.30 часа, вместо от 13.00 часа, както е обявеният график на режима, съобщиха от ВИК. Това се налага от спешен авариен ремонт, допълва БНР.
Работите ще обхванат трасето между помпена станция "Крушовица" - втори подем, и помпена станция "Крушовица"- трети подем. Ремонтните дейности ще се проведат в периода от 8:30 до 16:30 часа.
Поради критично ниския дебит в момента няма възможност да бъдат компенсирани липсващите водни количества от алтернативни водоизточници, обясняват от ВиК.
Плевен и областта поетапно преминават във все по-рестриктивен воден режим това лято.
Преди около два седмици той бе въведен само за часовете през нощта. Преди дни режимът вече обхващаше освен нощните, така и част от часовете през деня.