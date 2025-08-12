ВиК-Плевен спира водоподаването днес часове по-рано от обявения режим. Причината е авариен ремонт на помпена станция "Крушовица".

Водната криза

Водата е спряна от 8.30 часа, вместо от 13.00 часа, както е обявеният график на режима, съобщиха от ВИК. Това се налага от спешен авариен ремонт, допълва БНР.

Работите ще обхванат трасето между помпена станция "Крушовица" - втори подем, и помпена станция "Крушовица"- трети подем. Ремонтните дейности ще се проведат в периода от 8:30 до 16:30 часа.

Причината за наложителното прекъсване на водоподаването е, че водоснабдителна група "Крушовица" e основен източник на вода за Плевен.

Поради критично ниския дебит в момента няма възможност да бъдат компенсирани липсващите водни количества от алтернативни водоизточници, обясняват от ВиК.

Воден режим и през деня въвеждат в Плевен, Долна Митрополия и още над 10 селища в областта
Виж още Воден режим и през деня въвеждат в Плевен, Долна Митрополия и още над 10 селища в областта

Плевен и областта поетапно преминават във все по-рестриктивен воден режим това лято.

Преди около два седмици той бе въведен само за часовете през нощта. Преди дни режимът вече обхващаше освен нощните, така и част от часовете през деня. 

 

