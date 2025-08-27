Гроздан Караджов представи проектозакон, който предвижда създаването на електронен регистър на всички атракциони

Забравяме на лица без капитанско разрешително и на лица под 18 години да карат джетове, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов в началото на редовното заседание на Министерския съвет.

Той представи на премиера "един първоначален, много суров текст на законопроект с работното заглавие - за безопасност на атракционните услуги с потенциален риск". Проектът е написан спешно след смъртта на 8-годишния Иван Делинов по време на парасейлинг в Несебър.

По думите на Караджов законопроектът въвежда ясен режим за контрол и за отговорност на операторите на атракционни услуги, със строги изисквания за безопасност, за застраховане и за санкции при нарушения на тези изисквания за безопасност.

Почти всички атракциони крият рискове за здравето и живота на участниците, посочи транспортният министър, според когото досегашната уредба на отделните атракциони е много разпокъсана.

"Контролът, който "Морска администрация" осъществява, не включва годността на специалното оборудване и на снаряжението", каза министърът за парасейлинга, въпреки че в наредба от 2009 г. са разписани изисквания към лодката и въжето, което тегли парашута.

Законопроектът предвижда да се създаде публичен електронен регистър на всички атракциони към Министерството на туризма. Другите мерки, които Караджов изреди, са задължение за сключване на професионална застраховка "Отговорност" за всяко едно място на предлаганата атракция, план за безопасност на атракцията и лице, което отговаря за безопасността със съответна квалификация, договор с акредитиран орган за контрол.

Операторите ще бъдат задължени да следват и общи правила за безопасност: задължителни ежедневни и годишни проверки на съоръженията, вписани в специален дневник, който трябва да бъде на място и годен за проверка, обучения и задължителна декларация за информирано съгласие на клиентите, описващи рисковете, които крие съответната атракция, включително за здравословно състояние.

"Специални изисквания ще въведем в наредби към тези атракциони, които са за въздушни, водни атракции и за автоатракциите", добави Караджов, без да даде повече подробности.

Санкциите ще бъдат имуществени, а при установен непосредствен риск за живота и здравето незабавно ще могат да бъдат спирани съоръженията от съответния контролен орган. При нарушения, които водят до конкретна опасност, на физическите лица, допуснали съответни действия и бездействия, чрез този закон ще може да се търси и наказателна отговорност, обясни министърът.

Предвижда се операторите да приведат дейността си в съответствие с изискванията до 6 месеца след влизане в сила на бъдещия закон. Текстовете му ще бъдат прецизирани още седмица, след което ще бъдат публикувани за обществено обсъждане.

"Ще изслушаме всички критики и всички предложения за подобрения към него от браншовите организации", обеща Гроздан Караджов.

