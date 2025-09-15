Според позицията ни, инцидентите са част от "поредица от неприемливи нарушения", които сочат за "ескалираща кампания на Русия, отколкото воля за деескалация". Москва вижда "планирана провокация, от която е заинтересована преди всичко Украйна, а също и европейските страни"

8242 Снимка: БТА

България привика руския посланик Елеонора Митрофанова в Министерството на външните работи, за да ѝ връчи остър протест заради умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша. Според официално съобщение от МВнР, поводът е инцидентът от 10 септември 2025 г., при който Полша обяви, че руски дронове са навлезли в територията ѝ.

На срещата днес посланик Митрофанова е получила писмен демарш от генералния директор по политическите въпроси на МВнР Гергана Караджова. В него българската държава осъжда "по възможно най-категоричен начин" руските действия и изразява своята "абсолютна солидарност" с Варшава.

От българското външно министерство подчертават, че тези "безотговорни действия" не са изолиран случай. В позицията се посочва и навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния на 13 септември. София разглежда това като "заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната стабилност и международния мир". Според МВнР, инцидентите са част от "поредица от неприемливи нарушения", които сочат за "ескалираща кампания на Русия, отколкото воля за деескалация".

В позицията си МВнР заявява, че грубото нарушаване на евро-атлантическото въздушно пространство, заедно с продължаващите руски удари срещу цивилна инфраструктура в Украйна, само укрепва решимостта на България. Страната ни потвърждава, че ще продължи да подкрепя активно и да участва в общите действия на съюзниците за осигуряване на отбраната и сигурността по Източния фланг на НАТО и ЕС, като същевременно подкрепя дипломатическите усилия за постигане на мир.

България призовава руската страна да спре незабавно атаките си срещу Украйна и "опасните провокации" срещу европейски държави. От София настояват Москва да се ангажира сериозно със смислени преговори за прекратяване на военните действия като първа стъпка към установяването на траен и справедлив мир.

Малко след съобщението на МВнР от посолството на Русия в България също разпространиха свое изявление. В официалния си канал в Телеграм те обявиха, че

Елеонора Митрофанова "решително е отхвърлила голословните обвинения", като е посочила липсата на доказателства за руска съпричастност към инцидента. Те е обърнала внимание, че Въоръжените сили на Руската федерация "не са планирали поразяването на обекти на територията на Република Полша". Информирала е, че обхватът на полета на БЛА, използвани по време на удара по обекти на украинската военна инфраструктура в нощта на 10 септември 2025 г., не надвишава 700 километра, "което прави невъзможно попадането им на полска територия".

Посланикът е подчертала, че става дума за "планирана провокация, от която е заинтересована преди всичко Украйна, а също и европейските страни, които се опитват да сплотят обществото около "руската заплаха". Митрофанова е казала още, че "за разлика от киевския режим, Москва никога не нанася целенасочени удари по мирното население и граждански обекти". В заключение тя е призовала за отказ от ескалационна реторика и за разрешаване на украинската криза при отчитане на безпокойствата на Русия.

