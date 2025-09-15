България привика руския посланик Елеонора Митрофанова в Министерството на външните работи, за да ѝ връчи остър протест заради умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша. Според официално съобщение от МВнР, поводът е инцидентът от 10 септември 2025 г., при който Полша обяви, че руски дронове са навлезли в територията ѝ.

Русия - Украйна

На срещата днес посланик Митрофанова е получила писмен демарш от генералния директор по политическите въпроси на МВнР Гергана Караджова. В него българската държава осъжда "по възможно най-категоричен начин" руските действия и изразява своята "абсолютна солидарност" с Варшава.

От българското външно министерство подчертават, че тези "безотговорни действия" не са изолиран случай. В позицията се посочва и навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния на 13 септември. София разглежда това като "заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната стабилност и международния мир". Според МВнР, инцидентите са част от "поредица от неприемливи нарушения", които сочат за "ескалираща кампания на Русия, отколкото воля за деескалация".

В позицията си МВнР заявява, че грубото нарушаване на евро-атлантическото въздушно пространство, заедно с продължаващите руски удари срещу цивилна инфраструктура в Украйна, само укрепва решимостта на България. Страната ни потвърждава, че ще продължи да подкрепя активно и да участва в общите действия на съюзниците за осигуряване на отбраната и сигурността по Източния фланг на НАТО и ЕС, като същевременно подкрепя дипломатическите усилия за постигане на мир.

България призовава руската страна да спре незабавно атаките си срещу Украйна и "опасните провокации" срещу европейски държави. От София настояват Москва да се ангажира сериозно със смислени преговори за прекратяване на военните действия като първа стъпка към установяването на траен и справедлив мир.

Малко след съобщението на МВнР от посолството на Русия в България също разпространиха свое изявление. В официалния си канал в Телеграм те обявиха, че 

Елеонора Митрофанова "решително е отхвърлила голословните обвинения", като е посочила липсата на доказателства за руска съпричастност към инцидента. Те е обърнала внимание, че Въоръжените сили на Руската федерация "не са планирали поразяването на обекти на територията на Република Полша". Информирала е, че обхватът на полета на БЛА, използвани по време на удара по обекти на украинската военна инфраструктура в нощта на 10 септември 2025 г., не надвишава 700 километра, "което прави невъзможно попадането им на полска територия".

Посланикът е подчертала, че става дума за "планирана провокация, от която е заинтересована преди всичко Украйна, а също и европейските страни, които се опитват да сплотят обществото около "руската заплаха". Митрофанова е казала още, че "за разлика от киевския режим, Москва никога не нанася целенасочени удари по мирното население и граждански обекти". В заключение тя е призовала за отказ от ескалационна реторика и за разрешаване на украинската криза при отчитане на безпокойствата на Русия.

 
ИЗБРАНО
Есенната елегантност завладя червения килим на наградите "Еми" Лайф
Есенната елегантност завладя червения килим на наградите "Еми"
37390
Невероятен Александър Василев прати българския тенис сред най-добрите за Купа "Дейвис" Корнер
Невероятен Александър Василев прати българския тенис сред най-добрите за Купа "Дейвис"
15985
Корпоративната отговорност в действие: „Българските добродетели“ преобразяват Златица и Челопеч Бизнес
Корпоративната отговорност в действие: „Българските добродетели“ преобразяват Златица и Челопеч
6501
OpenAI осъзна, че е допуснала "ужасна грешка" с обучението на моделите си IT
OpenAI осъзна, че е допуснала "ужасна грешка" с обучението на моделите си
1541
57 години любов и заедно завинаги в отвъдното Impressio
57 години любов и заедно завинаги в отвъдното
36522
Пустинен град пренаписва историята на Америките Trip
Пустинен град пренаписва историята на Америките
2353
Най-големите грешки, които всички допускаме при приготвянето на омлет Вкусотии
Най-големите грешки, които всички допускаме при приготвянето на омлет
1783
Таро прогноза за септември за зодия Дева Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Дева
1502
Есента е все по-близо, предстоят превалявания, ветровити дни и хладни утрини Времето
Есента е все по-близо, предстоят превалявания, ветровити дни и хладни утрини
1165