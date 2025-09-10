"Много трудно може да се говори за случайност, поне от това, което се вижда засега", обобщи евродепутатът

Във въздушното пространство на Полша са навлезли най-малко 21 дрона, всички до един със снаряжение от Русия и Беларус. Това заяви днес на брифинг за журналисти в Страсбург българският евродепутат и член на комисията за сигурност и отбрана в ЕП Андрей Новаков.

Той каза, че повечето безпилотни летателни апарати са били прехванати от нидерландски изтребители, вдигнати от Естония и от полски изтребители, излетели от полски летища. Един дрон е паднал в Централна Полша, един е поразил къща - покрива и втория ѝ етаж.

"Има данни, че в част от дроновете са намерени полски и литовски симкарти, което значи, че са били подготвени да оперират на територията на тези две държави", а не в Украйна, каза евродепутатът.

"Много трудно може да се говори за случайност, поне от това, което се вижда засега", обобщи Новаков. И обясни, че това е и причината за желанието от полска страна да бъде задействан Член 4 от договора за НАТО.

Тази сутрин полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли през нощта във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна.

Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а по-късно през деня Варшава поиска свикването на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО. Член 4 предвижда организиране на консултации, ако страна членка на алианса смята, че има заплаха за нейната териториална цялост, независимост или сигурност.

Полското министерство на вътрешните работи заяви, че седем дрона или отломки от дронове са открити в Полша след нарушаването на въздушното пространство на страната от руски безпилотни летателни апарати през нощта

А полският вицепремиер Кшищоф Гавковски и полският външен министър Радослав Шикорски смятат, че навлизането на руски дронове във въздушното пространство на страната им не е случайност, а по-скоро е планиран ход от страна на Москва.

Русия твърди, че дроновете, навлезли във въздушното пространство на Полша тази нощ, са долетели от Украйна. Това стана ясно от представител на руското посолство във Варшава, привикан във външното министерство на страната, за да му връчат протестна нота.

