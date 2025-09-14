Безпилотникът е дошъл откъм Одеса над Тулча и е летял около 50 минути в румънското въздушно пространство

Румъния вдигна два изтребителя Ф-16 във въздуха, след като дрон наруши въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата, съобщи румънското министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс и БТА.

В изявлението на румънското ведомство се посочва, че жителите на югоизточната област Тулча, която се намира близо до Дунав и украинската граница, са били призовани да се укрият. Дронът е дошъл откъм Одеса.

"Днес румънските военновъздушни сили прехванаха руски дрон, нарушил въздушното ни пространство. Два изтребителя F-16 от 86-та авиобаза се издигнаха и го проследиха, докато той изчезна близо до Килия Веке. Не е имало опасност за населението", заяви в "Х" румънският министър на отбраната Йонут Мостяну.

Той добави, че Румъния осъжда безразсъдното действие на Русия.

По данни на МО на Румъния дронът е изчезнал от радарите на около 20 км югозападно от село Чилия Веке.

"Дронът не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена опасност за населението", пише още в изявлението.

По-рано днес Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.

Отношение и по двата инцидента взе с коментар в "Х" украинският президент Володимир Зеленски.

Той написа в социалната мрежа, че Румъния е вдигнала самолетите си заради руския дрон, който е навлязъл около 10 км навътре в румънска територия и е летял в румънското въздушно пространство около 50 минути.

"Също днес Полша отговори военно на заплахата от руски атакуващи дронове. Всъщност руски дронове са били в различни региони на Украйна през целия ден, включително в северните райони, практически по границата с Беларус", добави Зеленски в поста си.

Той съобщи още, че според предварителна информация, беларуското въздушно пространство е било използвано и за навлизане в територията на Украйна по въздух, откъм Волин. Зеленски отхвърли опциите дроновете да са долетели погрешка.

"Руските военни знаят точно накъде се насочват техните дронове и колко дълго могат да действат във въздуха. Маршрутите им винаги са изчислени. Това не може да е съвпадение, грешка или инициатива на някои командири от по-ниско ниво. Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия – и точно така действат", обвини украинският президент.

