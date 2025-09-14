Предприели сме действия за усилване на наблюдението на въздушното ни пространство в североизточно направление, каза Запрянов

7415 Снимка: Министерство на отбраната

"Да, нашите самолети МиГ-29 са подготвени за огнево въздействие по такива цели, ако се наложи. Казвам на хората да бъдат спокойни, ние вземаме мерки. НАТО взема мерки, ще бъде усилено наблюдението, за да бъдат предпазени хората от подобни притеснения". Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов в предаването "Защо, господин министър" по повод навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Румъния и Полша.

Според Запрянов реакцията на Полша е била много адекватна и НАТО отговаря с конкретни мерки.

"Започва изпълнение на операция "Източна стража", с която на територията на всички натовски страни, граничещи с Украйна, ще бъдат разгърнати допълнителни сили за противовъздушна отбрана и за борба с дронове. Ние също сме предприели действия за усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство в североизточно направление. Най-важното е откриването на тези обети да бъде своевременно. След това тяхното поразяване и неутрализиране е по-лесно", каза военният министър.

По думите му случилото се е класифицирано от страните членки на НАТО като провокация от страна на Русия и че Москва знае, че ще последва военен отговор, ако се стигне до ескалация.

"С тази провокация Москва цели да покаже, че тя преследва категорично стратегическите си цели в Украйна, че не е готова да води преговори и че тези преговори са далеч от реалността, независимо от срещата на Тръмп с Путин в Аляска", добави военният министър пред bTV.

Петият вот на недоверие

"Не ме притеснява лично като министър, но искам да кажа, че стабилността на България и наличието на работещо политически избрано правителство, парламент и мнозинство е ключово за отбраната на страната, защото за всички тези девет проекта по SAFE трябва да има мнозинство и парламент, които да ги одобрят. Ако това не стане и няма парламент, тези проекти ще се провалят и това ще бъде провал на цялото усилие за модернизация на въоръжените ни сили", заяви той.

Заемът от над 3 млрд. евро от ЕК за превъоръжаване

"Говорим за изключително изгоден заем, който ще се изплаща за 45 години. Първите 10 години са гратисни. Лихвите са изключително благоприятни. Това са девет проекта, осигурени са ни 3 261 700 000 евро, което е долната граница на заявената от нас сума. Сега започваме реално планиране по тези девет проекта. До края на ноември трябва да изготвим национален план. По всеки проект ще водим преговори с рамковите държави и потенциалните изпълнители. След като ЕК одобри нашия национален план и проектите, ще се върнем на национална територия, ще работим на ниво договаряне и всеки проект ще мине през Народното събрание", каза Запрянов.

Производство на военни дронове

Правителството ни има намерения да инвестира в производството на военни дронове, каза военният министър.

"Дали сме спецификация на дроновете, които имаме нужда да бъдат приети на въоръжение. Даже и типа дронове, които смятаме, че биха могли да бъдат възложени на българската отбранителна индустрия. Предстои да се финализира работата. Смятаме, че българската отбранителна индустрия трябва да получи дял в производството на дронове за нуждите на въоръжените сили", посочи Запрянов.

Новите военни заводи на "Райнметал" у нас

"Говорим за военна индустрия, която дава работа за хората, води до иновации, развитие на технологичен потенциал и доход в националния бюджет. При условие, че Европа е оценила, че нейната отбранителна индустрия не е адекватна на заплахите и ще се инвестира в развитието на отбранителните комплекси на всички държави, би било пагубно, ако нашата държава чрез пацифизъм тръгне да закрива военни предприятия и да се отказва от тях, защото видите ли някой можело да ни нападне. Това е глупост на глупост", коментира министърът на отбраната.

Мироопазващи сили в Украйна

"Дори и да има мирно споразумение, има решение на Народното събрание, че България няма да изпраща войски в Украйна. Планирането позволява ние да не участваме в сухопътния домейн със сили в Украйна, но категорично ще участваме в сигурността на морския домейн, тъй като имаме военноморски територии, както и във въздушния домейн", каза Запрянов

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.