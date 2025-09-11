България осъжда нарушаването на въздушното пространство на Полша и го счита за "абсолютно ненужна провокация", заяви премиерът Росен Желязков пред журналисти в Благоевград.

Русия - Украйна

Желязков обясни, че вчера е проведена среща на ниво постоянни представители - посланиците в НАТО, на което са оценката и координация на позицията на съюзниците в НАТО.

"Нашата позиция е ясна, тя е в съгласие с останалите - осъждаме нарушаването на въздушното пространство, което считаме за непровокирано", заяви премиерът.

"И същевременно изразяваме решителността на Алианса да предприемем всички необходими действия, които и договорът предполага", добави той.

"Ние считаме, че е абсолютно ненужна провокация. Това не спомага за успокояване на обстановката между Русия и държавите от ЕС от страна, между Русия и членовете на Алианса. И дава все повече аргументи за това, около което ние в "Коалицията на желаещите" се обединяваме - че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа. За да е ясно, че Съюзът има необходимата отбранителна готовност и възможност да пресече всякакви опити и за провокации, и за агресия", каза още Росен Желязков.

В момента няма основание за това, отговори той на въпрос за активиране на член 5 от договора за НАТО, който постановява, че въоръжено нападение срещу една или повече от страните членки се счита за нападение срещу всички тях.

