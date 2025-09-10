Полските власти продължават да търсят отломките от летателните апарати, като по последни данни досега са открити общо седем от свалените летателни апарати

4688 Снимка: AP/БТА

Полският вицепремиер Кшищоф Гавковски и полският външен министър Радослав Шикорски смятат, че навлизането на руски дронове във въздушното пространство на страната им не е случайност, а по-скоро е планиран ход от страна на Москва.

Навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша е планиран от Русия ход, заяви Гавковски, цитиран от Ройтерс и БТА.

Гавковски, който е и министър на цифровизацията, отбеляза, че Москва и Минск водят дезинформационна кампания срещу Полша във връзка с въздушния инцидент.

Тази сутрин полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна.

Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а по-късно през деня Варшава поиска свикването на консултации, съгласно Член 4 на договора за НАТО. Член 4 предвижда организиране на консултации, ако страна членка на алианса смята, че има заплаха за нейната териториална цялост, независимост или сигурност.

Полша няма съмнение, че навлизането на дронове в нейното въздушно пространство не е било случайно, заяви и полският външен министър Радослав Шикорски пред журналисти, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той добави, че масовото използване на дронове е заплаха за цялата организация НАТО и че премиерът Доналд Туск е поискал от съюзниците по-силна противовъздушна отбрана за Полша.

Полските власти продължават да търсят отломките от прехванатите дронове, като по последни данни досега са открити общо седем от свалените летателни апарати.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало атаки срещу обекти в Полша, а руският шарже д'афер във Варшава каза, че дроновете са дошли от Украйна и обвини полското правителство в "антируски настроения".

От своя страна, норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде допуска, че нарушаването на полското въздушно пространство от дронове може да е опит на Русия да тества НАТО, предаде Ройтерс.

