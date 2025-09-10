Полският вицепремиер Кшищоф Гавковски и полският външен министър Радослав Шикорски смятат, че навлизането на руски дронове във въздушното пространство на страната им не е случайност, а по-скоро е планиран ход от страна на Москва.

Русия на Путин

Навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша е планиран от Русия ход, заяви Гавковски, цитиран от Ройтерс и БТА.

Гавковски, който е и министър на цифровизацията, отбеляза, че Москва и Минск водят дезинформационна кампания срещу Полша във връзка с въздушния инцидент.

Тази сутрин полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна.

Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а по-късно през деня Варшава поиска свикването на консултации, съгласно Член 4 на договора за НАТО. Член 4 предвижда организиране на консултации, ако страна членка на алианса смята, че има заплаха за нейната териториална цялост, независимост или сигурност.

Полша няма съмнение, че навлизането на дронове в нейното въздушно пространство не е било случайно, заяви и полският външен министър Радослав Шикорски пред журналисти, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той добави, че масовото използване на дронове е заплаха за цялата организация НАТО и че премиерът Доналд Туск е поискал от съюзниците по-силна противовъздушна отбрана за Полша.

Какво предвиждат член 4 и член 5 от Договора на НАТО и може ли да ги задейства войната в Украйна?
Полските власти продължават да търсят отломките от прехванатите дронове, като по последни данни досега са открити общо седем от свалените летателни апарати.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало атаки срещу обекти в Полша, а руският шарже д'афер във Варшава каза, че дроновете са дошли от Украйна и обвини полското правителство в "антируски настроения".

От своя страна, норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде допуска, че нарушаването на полското въздушно пространство от дронове може да е опит на Русия да тества НАТО, предаде Ройтерс.

