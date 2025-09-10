Президентът Радев

Президентът Румен Радев изрази тревога от перспективата за ескалиране на напрежението между Русия и НАТО. Поводът за коментара му станаха руските дронове над Полша, за които Кремъл отрича.

Държавният глава изказа опасенията си в социалната мрежа "Х".

"Нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежението между Русия и НАТО", предупреди президентът.

Според него подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа, от които се нуждаем спешно сега.

 

Полша съобщи, че тази нощ е засякла във въздушното си пространство 19 дрона, а са намерени 7 от тях на нейна територия - цели или отломки. Премиерът Доналд Туск поиска задействане на чл. 4 от договора на НАТО. 

Това е първият случай на такъв инцидент в страна от пакта.

Озадачаващ коментар по инцидента направи американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл". 

Тръмп с озадачаващ коментар за руските дронове в Полша: Да започваме!
Виж още Тръмп с озадачаващ коментар за руските дронове в Полша: Да започваме!

"Какво става с Русия, която нарушава полското въздушно пространство с дронове? Да започваме!", написа американският президент и това беше кратката му първа реакция на инцидента.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски обсъди с лидерите на Полша, Великобритания, Италия и НАТО новите заплахи от Русия след атаката с дронове срещу Украйна и Полша и подчерта необходимостта от съвместни действия за противодействие на новите заплахи, предаде Укринформ, като цитира негово изявление в Телеграм.

"Разговарях с министър-председателя на Полша Доналд Туск, министър-председателя на Великобритания Киър Стармър, председателката на Съвета на министрите на Италия Джорджа Мелони и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Разбира се, на първо място обсъдихме руските дронове, изстреляни срещу Украйна снощи, които навлязоха и в полското въздушно пространство", съобщи той, цитиран от БТА.

Зеленски припомни, че инциденти с по един или два руски дрона вече са се случвали по-рано в страните от източния фланг на НАТО, включително в Румъния преди няколко седмици.

