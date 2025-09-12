"Не съм доволен от нищо, свързано с тази ситуация, но се надявам, че това ще приключи"

4825 Снимка: AP Photo/Alex Brandon/БТА

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка, предаде Ройтерс.

"Не съм доволен от нищо, свързано с тази ситуация, но се надявам, че това ще приключи", каза той пред журналисти.

Още в първия ден на инцидента, който нажежи отношенията между страните от НАТО, ЕС и Русия, Кремъл отрече да е планирал удари с дронове на територията на Полша.

Първоначалният коментар на американския президент в деня на атаката - 10 септември, беше озадачаващ. Тръмп отбеляза "нарушението на полското въздушно пространство" от Русия в многозначително съобщение, написано в почти небрежен тон, публикувано в социалната му мрежа "Трут соушъл".

"Какво става с Русия, която нарушава полското въздушно пространство с дронове? Да започваме!", написа американският президент и това беше кратката му първа реакция на инцидента.

Не става ясно кои и какво трябва да започват и дали има предвид НАТО и евентуална реакция от него на инцидента, след като Варшава поиска задействане на чл.4 от договора на пакта, който предвижда консултации между страните членки на пакта.

НАТО помогна и за прехващането на дронове, 19 бяха преброени над полската територия, един удари покрива а къща, а Западът и самата Полша смята, че те са били изпратени умишлено през нощта от Русия.

Тръмп коментира и други актуални теми, като решението на бразилския Върховен съд да осъди бившия президент Жаир Болсонаро за заговор да остане на власт след като изгуби изборите през 2022 г. на 27 години.

Тръмп заяви, че е изненадан и недоволен от решението на съда, след като по-рано нарече процеса срещу Болсонаро "лов на вещици" и наложи на Бразилия високи мита, санкционира председателя на Върховния съд и отмени визите за повечето от членовете му, предаде БТА.

Американският президент добави, че смята, че е постигнат напредък за откриването на "снайпериста", убил консервативният активист и инфлуенсър Чарли Кърк.

