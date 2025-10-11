ДНСК ще нареди на собствениците да ги съборят за своя сметка

ДНСК ще нареди премахването на хотел и аквапарк в курортния комплекс "Елените", съобщава NOVA. Решението идва седмица след трагичното наводнение, което отне живота на четирима души, и е резултат от започналите проверки на строителството в района. Основният мотив за събарянето е липсата на строителни книжа.

Инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК, съобщи, че ще бъдат издадени констативни актове за премахването на два незаконни обекта - аквапарка в комплекса и корекцията на река Козлука. Тъй като хотел "Негреско" е построен върху бетонираното корито на реката, той също подлежи на събаряне.

От дирекцията уточниха, че разходите по премахването ще бъдат за сметка на собствениците. В случай че те не изпълнят предписанието доброволно, държавата ще събори сградите принудително, след което ще потърси възстановяване на направените разходи по съдебен път.

Новината предизвика разнопосочни реакции в "Елените", показва репортаж на телевизията. Някои от местните жители и собственици на имоти са изненадани, тъй като хотелът има издаден Акт 16. Други обаче приемат решението като справедливо възмездие и стъпка към възстановяване на естествения път на водата.

Междувременно достъпът до комплекса остава ограничен от полицейски екипи.

Строителството в курорта е обект и на разследване от страна на прокуратурата. Миналата седмица бяха иззети документи от община Несебър и от регионалната дирекция на ДНСК в Бургас. Целта е да се установи дали незаконното строителство е допринесло за смъртта на четиримата души.

Според инж. Петрова отговорността за издаването на разрешения за строеж на обекти от такава категория е изцяло на местната администрация. Кметът на Несебър Николай Димитров коментира, че в общината има всякакви документи и резултатите от проверката ще бъдат оповестени своевременно.

