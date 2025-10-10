Това не може да не остане безнаказано. Аз поемам ангажимент, че държавата с целия си ресурс ще направи така, че да има годни доказателства за нуждите на правосъдието. Това заяви премиерът Росен Желязков край хасковското село Конуш в отговор на въпрос за търсене на отговорност за трагедията в курорта Елените.

Водокалипсис

Имаме натрупване на много елементи - на първо място намесата на човека в тези места, в които природата е показала, че рано или късно може да покаже превъзходството си пред него, каза Желязков, цитиран от БТА. Той увери, че всичко се разглежда в момента - от градоустройствени планове, регулацията, строителството и всички човешки интервенции до това по какъв начин тези проблеми могат да бъдат много правилно адресирани и финансирани, за да не се допуснат подобни трагедии.

Виждаме, че системата за ранно предупреждение сработи. Това доведе до много спасени човешки животи, отбеляза Желязков.

Премиерът допълни, че е имало много навременна реакция за спиране на трафика край Елените. Той можеше да бъде много сериозно засегнат от приливната вълна, смята Желязков.

Министър-председатялт бе заедно с европейския комисар по въпросите на земеделието и храни Кристоф Хансен и със земеделския министър Георги Тахов край село Конуш за откриването на магистрален напоителен канал М-1, част от напоителна система "Тракиец". На събитието присъства и изпълнителният директор на "Напоителни системи" Снежина Динева. Реконструирането е на стойност 6,865 млн. лева и е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.

 
