Министър Иванов: Хотел и аквапарк в "Елените" са построени върху речно корито
Липсват документи за корекцията на реката, която според актуалните кадастрални карти продължава да съществува, обяви ръководителят на регионалното развитие
Хотел и аквапарк в "Елените" са построени върху речно корито, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на пресконференция, на която представи резултатите от възложените от него в петък проверки за причините за наводненията край Несебър и Царево.
Водокалипсис
Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е установила, че всички строителни дейности, които са извършвани в "Елените" от 1998 г. до 2008 г., са по подробни устройствени планове от компетентността на местната общинска администрация, по реда на Закона за устройство на територията.
"Подробните устройствени планове са одобрявани там и са изцяло в компетентността на местната община, където ДНСК не може да осъществява контрол. Контролът се осъществява единствено от съда, по жалба на засегнати лица", посочи министърът.
"Това, което установихме, е че са одобрени подробни устройствени планове, които са позволили застрояване върху речно корито", заяви Иванов и показа карта от 70-те години, на която ясно се вижда реката. По думите му според актуалните кадастрални карти реката продължава да съществува.
Той попита и защо когато са одобрявани подробните устройствени планове, те не са гласувани с Басейнови дирекции. "Няма тяхното становище, че не може да се застроява върху тези терени. На база тези подробни устройствени планове Община Несебър е издала разрешителни за строеж и са въведени в експлоатация сградите", обясни Иванов.
По думите му от ДНСК са установили, че липсва документация за две неща.
Едното е за корекция на речно корито, което е извършено, за да бъде построен построен хотел "Негреско". Липсва строителна документация и за аквапарка "Атлантида", който потъна.
Иванов подчерта, че разследващите могат да проведат нужните действия по обезсилване на разрешителните за строеж и експлоатация.
Министърът съобщи, че е изискал от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и от ДНСК да поискат информация от "Басейнова дирекция - Черноморски район" данни за наличие на други речни корита и реки по други наши курорти, където да бъдат извършени проверки в следващите дни, за да се провери дали няма подобна ситуация, при която са издавани разрешителни документи за строеж.
Иванов каза още, че в Царево е установено, че на база на протоколите и предписанията, които са издадени през 2023 г., незаконните постройки са били премахнати, но средства за почистване на деретата от тогавашния Министерски съвет не са отпускани за тази община.
В района на "Елените" няма засегната публична инфраструктура, в района на Царево е засегната пречиствателната станция за отпадни води. По републиканската пътна мрежа има засегнати две съоръжения, като едното по-тежко по второкласен републикански път, обясни още министърът.
Иванов припомни, че вчера заедно с Министерството на вътрешните работи започна процедура за искане на помощ от фонд "Солидарност", от който България може да получи безвъзмездна помощ за възстановяване на щетите.