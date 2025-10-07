Липсват документи за корекцията на реката, която според актуалните кадастрални карти продължава да съществува, обяви ръководителят на регионалното развитие

690 Снимка: БТА

Хотел и аквапарк в "Елените" са построени върху речно корито, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на пресконференция, на която представи резултатите от възложените от него в петък проверки за причините за наводненията край Несебър и Царево.

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е установила, че всички строителни дейности, които са извършвани в "Елените" от 1998 г. до 2008 г., са по подробни устройствени планове от компетентността на местната общинска администрация, по реда на Закона за устройство на територията.

"Подробните устройствени планове са одобрявани там и са изцяло в компетентността на местната община, където ДНСК не може да осъществява контрол. Контролът се осъществява единствено от съда, по жалба на засегнати лица", посочи министърът.

"Това, което установихме, е че са одобрени подробни устройствени планове, които са позволили застрояване върху речно корито", заяви Иванов и показа карта от 70-те години, на която ясно се вижда реката. По думите му според актуалните кадастрални карти реката продължава да съществува.

Той попита и защо когато са одобрявани подробните устройствени планове, те не са гласувани с Басейнови дирекции. "Няма тяхното становище, че не може да се застроява върху тези терени. На база тези подробни устройствени планове Община Несебър е издала разрешителни за строеж и са въведени в експлоатация сградите", обясни Иванов.

По думите му от ДНСК са установили, че липсва документация за две неща.

Едното е за корекция на речно корито, което е извършено, за да бъде построен построен хотел "Негреско". Липсва строителна документация и за аквапарка "Атлантида", който потъна.

Иванов подчерта, че разследващите могат да проведат нужните действия по обезсилване на разрешителните за строеж и експлоатация.

Министърът съобщи, че е изискал от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и от ДНСК да поискат информация от "Басейнова дирекция - Черноморски район" данни за наличие на други речни корита и реки по други наши курорти, където да бъдат извършени проверки в следващите дни, за да се провери дали няма подобна ситуация, при която са издавани разрешителни документи за строеж.

Иванов каза още, че в Царево е установено, че на база на протоколите и предписанията, които са издадени през 2023 г., незаконните постройки са били премахнати, но средства за почистване на деретата от тогавашния Министерски съвет не са отпускани за тази община.

В района на "Елените" няма засегната публична инфраструктура, в района на Царево е засегната пречиствателната станция за отпадни води. По републиканската пътна мрежа има засегнати две съоръжения, като едното по-тежко по второкласен републикански път, обясни още министърът.

Иванов припомни, че вчера заедно с Министерството на вътрешните работи започна процедура за искане на помощ от фонд "Солидарност", от който България може да получи безвъзмездна помощ за възстановяване на щетите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.