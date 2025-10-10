Кадри с дрон показват щетите върху инфраструктурата след наводнението в курортното селище

Кални улици и басейни, пълни с кал и тиня - така изглежда курортът "Елени" след наводнението, което отне живота на четирима души.

Първият загинал беше чужденец, който се е намирал в подземно помещение на хотел и не е разбрал за опасността. Втората жертва беше багерист, участвал в търсене на бедстващи хора, който беше пометен от вълната пред очите на останалите спасители.

Третата се оказа граничният полицай Стефан Иванов - дългогодишен служител, главен боцман на гранично-полицейски кораб "Балчик". Наводнението отне живота и на 58-годишна руска гражданка, чието тяло беше намерено във вила в крайната зона на курорта, до която не е имало достъп.

Кадри с дрон на БТА показват откъде точно е минала водата и какви щети е оставила върху инфраструктурата след.

Улиците са покрити с кал, дървета са изкоренени, басейните в аквапарка и хотелските комплекси също са пълни с кал и тиня.

На места наводнението е повредило асфалтовата настилка, има и разрушени постройки.

На този фон премиерът Росен Желязков е посетил вилно селище Елените, което пострада от наводненията в началото на октомври, съобщиха от Министерския съвет.

Оттам посочиха, че инженерен екип от Държавното предприятие "Язовири и каскади" към Националната електрическа компания (НЕК) ще обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище Елените.

Още днес ще бъдат осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв за хората в Свети Влас и Елените. Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент, пише в публикацията на Министерския съвет, добавя БТА.

Природната стихия връхлетя курортното селище на 3 октомври. След потопа на място влезе тежка техника за поетапно премахване на паднали дървета, кал, наноси и автомобили, както и за освобождаване на основните подходи и инфраструктурата на селището.

В дейностите бяха включени багери, фадроми, кранове, самосвали, храсторези, моторни резачки, високопроходима техника и водоноска, както и екипи за ръчно почистване.

Областният управител Владимир Крумов отправи и искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования.

От своя страна премиерът Росен Желязков се закани случаят с "Елените" да стигне до съд.

Имаме натрупване на много елементи - на първо място намесата на човека в тези места, в които природата е показала, че рано или късно може да покаже превъзходството си пред него, каза Желязков, цитиран от БТА. Той увери, че всичко се разглежда в момента - от градоустройствени планове, регулацията, строителството и всички човешки интервенции до това по какъв начин тези проблеми могат да бъдат много правилно адресирани и финансирани, за да не се допуснат подобни трагедии.

Виждаме, че системата за ранно предупреждение сработи. Това доведе до много спасени човешки животи, отбеляза Желязков.

Премиерът допълни, че е имало много навременна реакция за спиране на трафика край Елените. Той можеше да бъде много сериозно засегнат от приливната вълна, смята Желязков.

