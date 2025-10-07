През 2015 г. от екоминистерството са установили, че там вече са изградени един хотел и няколко атракциона

5102 Снимка: Областна администрация-Бургас

Още през 2009 г. в МОСВ е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е препратена до общината, местните строителен контрол, прокуратура и областен управител. През 2015 г. проверка след получен сигнал за застрояване на река Дращела, ляв приток на Козлука, е установила, че коритото е покрито почти изцяло, като са изградени един хотел и няколко атракциона.

Това съобщиха от екоминистерството на база на доклад на Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) - Варна от проверка, разпоредена от министъра на околната среда и водите Манол Генов след наводнението в "Елените".

Според доклада още през 2009 г. е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е препратена по компетентност до Община Несебър, РДНСК - Бургас, Районна прокуратура - Бургас и Областен управител на Бургас за установяване на законността. С резолюция на Районна прокуратура - Несебър преписката е прекратена, уточняват от МОСВ.

През 2015 г. в Басейнова дирекция "Черноморски район" е получен сигнал за застрояване на река Дращела в "Елените". Проверката на място установила, че реката преминава през цялата територия на вилното селище, като коритото е покрито почти изцяло. Дерето е било покрито в долната част, при устието, в периода 2006-2007 г. Покриването е от мост от общежитие в комплекса до вливане в Черно море. Изградени са един хотел и няколко атракциона. РДНСК е уведомена веднага след проверката за извършване на контрол относно законосъобразността на изградените обекти.

През 2019 г. от басейнова дирекция е извършена проверка съвместно с РИОСВ - Бургас, Община Несебър и Национална асоциация "Българско Черноморие", която тогава е подала сигнал в МОСВ за замърсяване на бреговете и коритото на река Дращела в западната част на в.с. "Елените".

При обхода на място отново се констатира, че реката е покрита и застроена на почти 2 километра от мост при общежитие до плажната ивица. За наличието на отпадъци в обследвания участък е образувано наказателно производство от Районна прокуратура-Несебър.

В деловодната система на басейнова дирекция не е открита информация за съгласуване на инвестиционни предложения, свързани с покриване на речното корито на река Дращела и за строителството на сгради в него.

От МОСВ добавят, че са отказали съгласуване на строителство в дерето на жилищна сграда, група от три жилищни сгради и на аквапарка.

"Съгласно Плана за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. за Черноморски басейнов район районът на Свети Влас, включително р. Дращела, попада в Район със значителен потенциален риск от наводнения, за който са предвидени редица мерки на национално ниво и на ниво район за басейново управление", добавят от екоминистерството.

