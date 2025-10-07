Още през 2009 г. в МОСВ е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е препратена до общината, местните строителен контрол, прокуратура и областен управител. През 2015 г. проверка след получен сигнал за застрояване на река Дращела, ляв приток на Козлука, е установила, че коритото е покрито почти изцяло, като са изградени един хотел и няколко атракциона.

Водокалипсис

Това съобщиха от екоминистерството на база на доклад на Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) - Варна от проверка, разпоредена от министъра на околната среда и водите Манол Генов след наводнението в "Елените".

Според доклада още през 2009 г. е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е препратена по компетентност до Община Несебър, РДНСК - Бургас, Районна прокуратура - Бургас и Областен управител на Бургас за установяване на законността. С резолюция на Районна прокуратура - Несебър преписката е прекратена, уточняват от МОСВ.

През 2015 г. в Басейнова дирекция "Черноморски район" е получен сигнал за застрояване на река Дращела в "Елените". Проверката на място установила, че реката преминава през цялата територия на вилното селище, като коритото е покрито почти изцяло. Дерето е било покрито в долната част, при устието, в периода 2006-2007 г. Покриването е от мост от общежитие в комплекса до вливане в Черно море. Изградени са един хотел и няколко атракциона. РДНСК е уведомена веднага след проверката за извършване на контрол относно законосъобразността на изградените обекти.

През 2019 г. от басейнова дирекция е извършена проверка съвместно с РИОСВ - Бургас, Община Несебър и Национална асоциация "Българско Черноморие", която тогава е подала сигнал в МОСВ за замърсяване на бреговете и коритото на река Дращела в западната част на в.с. "Елените".

При обхода на място отново се констатира, че реката е покрита и застроена на почти 2 километра от мост при общежитие до плажната ивица. За наличието на отпадъци в обследвания участък е образувано наказателно производство от Районна прокуратура-Несебър.

За незаконно сметище на строителни и битови отпадъци над "Елените" е сезирано през 2017 г.
Виж още За незаконно сметище на строителни и битови отпадъци над "Елените" е сезирано през 2017 г.

В деловодната система на басейнова дирекция не е открита информация за съгласуване на инвестиционни предложения, свързани с покриване на речното корито на река Дращела и за строителството на сгради в него.

От МОСВ добавят, че са отказали съгласуване на строителство в дерето на жилищна сграда, група от три жилищни сгради и на аквапарка.

Министър Иванов: Хотел и аквапарк в "Елените" са построени върху речно корито
Виж още Министър Иванов: Хотел и аквапарк в "Елените" са построени върху речно корито

"Съгласно Плана за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. за Черноморски басейнов район районът на Свети Влас, включително р. Дращела, попада в Район със значителен потенциален риск от наводнения, за който са предвидени редица мерки на национално ниво и на ниво район за басейново управление", добавят от екоминистерството.

ИЗБРАНО
Никол Кидман плащала на Кийт по 600 000 на година, за да бъде трезвен Лайф
Никол Кидман плащала на Кийт по 600 000 на година, за да бъде трезвен
29595
"Със съжаление". УЕФА разреши мачове от Ла Лига и Серия "А" в чужбина Корнер
"Със съжаление". УЕФА разреши мачове от Ла Лига и Серия "А" в чужбина
5331
Свръхрегулации правят жилищата недостъпни Бизнес
Свръхрегулации правят жилищата недостъпни
12459
НАСА засне мистериозен междузвезден обект в небето на Марс IT
НАСА засне мистериозен междузвезден обект в небето на Марс
3189
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура Impressio
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура
8277
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ URBN
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ
797
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен? Trip
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен?
1108
Гръцка мусака в мултикукър Вкусотии
Гръцка мусака в мултикукър
627
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак? Zodiac
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак?
4494