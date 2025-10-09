Бургаската прокуратура започва проверка на всички разрешителни за строеж в "Елените"
Ако бъдат установени незаконосъобразни индивидуални административни актове държавното обвинение ще предприеме съдебни действия за обявяването им за нищожни
По разпореждане на Окръжна прокуратура-Бургас служители на ОД на МВР-Бургас приобщиха към досъдебните производства документи, имащи отношение към причините за наводнението във в.с. "Елените", при което загинаха 4 души, съобщиха от държавното обвинение.
Документи бяха иззети от Община Несебър, в.с. "Елените", РИОСВ-Бургас, РДНСК-Бургас и Басейнова дирекция "Черноморски регион". Събран е цялостният комплект от документи, свързани със строежи на сгради и обекти във вилното селище, в това число разрешителни за строеж, планове и оценки, издадени от горепосочените институции. Изследването на документация е необходимо за преценка на действията или бездействия на длъжностни лица, довели до настъпилия вредоносен резултат.
Отделно от гореизложеното, Окръжна прокуратура-Бургас, по реда на общонадзорната дейност, е разпоредила проверка на всички разрешителни за строеж, издадени за обекти във в.с. "Елените", относимостта им към спазване на нормите на ЗУТ, тяхната реализация и въвеждането им в експлоатация.
Ще бъде уточнено дали същите са изпращани по реда на ЗУТ в РДНСК-Бургас и налични ли са произнасяния по тях от контролната инстанция.
Кметът на община Несебър трябва да изпрати в Окръжна прокуратура-Бургас поотделно заверени преписи, касаещи изменението на ПУП във в.с. "Елените", община Несебър, посочват от прокуратурата.
Проверката има за цел да установи дали са налице нередности в издадените разрешителни за строеж и заповедите за изменение на ПУП, свързани с в.с. "Елените". При установяване на незаконосъобразни индивидуални административни актове Окръжна прокуратура-Бургас, в съответствие със своите законови правомощия, ще предприеме конкретни действия пред съда за прогласяване на същите за нищожни, заявават от държавнато обвинение.