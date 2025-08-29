Вещите лица ще установяват каква е била техническата изправност на превозното средство

3201 Колаж: Dir.bg

АТВ-то, с което 18-годишният Никола Бургазлиев помете петима души в Слънчев бряг, е транспортирано в Националната следствена служба в София, съобщи БНТ.

В понеделник то ще бъде предоставено за експертиза на вещите лица, след като на 21 август изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ в Слънчев бряг, с оглед на правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба (НСлС).

Експертите ще трябва да изследват техническата изправност на превозното средство преди катастрофата. Преди два дни защитничката на Бургазлиев - адвокат Галина Колева съобщи, че младежът й е разказал, че педалът на газта на АТВ-то е залепнал.

"След като е взел под наем тази въпросна процесна количка, в момента, в който е потеглил и е трябвало да слезе от тротоара, защото пунктът за наемане на колички е бил в насрещното движение - количката е друснала, след което той е загубил управление и възможността да я управлява. Каза, че педалът за газта е залепнал и спирачката не се е задействала. Всичко се е случило за 3 до 4 секунди", заяви юристката.

Катастрофата стана на 14 август на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.

Районният съд в Несебър остави под домашен арест обвиняемия младеж, но Окръжният съд в Бургас измени мярката му за неотклонение в "задържане под стража". Никола Бургазлиев бе изведен от съдебната зала с белезници и отведен в следствения арест.

Резултатите от химико-токсикологичната експертиза пък показа, че в кръвта и урината на младежа са открити следи от активната съставка на марихуаната - тетрахидроканабинол. Заради това от прокуратурата съобщиха, че ще преквалифицират обвинението от неумишлено в умишлено.

