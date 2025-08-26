Направени са всички изследвания и скенер, на който се потвърждава тежката черепно-мозъчна травма, заяви д-р Христо Пседерски

10280 Снимка: БТА

Направени са всички изследвания и скенер, на който се потвърждава, че водещата причина за състоянието на пострадалото при инцидента с АТВ дете е тежка черепно-мозъчна травма. Състоянието му отговаря на тази диагноза - то е в кома. Това обяви на брифинг пред журналисти д-р Христо Пседерски, реаниматор в болница "Пиригов", цитиран от БТА.

Детето не е контактно, не издава звуци, но е със спонтанно дишане, добави лекарят. Продължава консервативното му лечение, правим всичко възможно, но никой не може да даде прогноза за по-нататъшното развитие, както и колко дълго ще продължи лечението, каза още д-р Пседерски.

Предстои да се извършат още изследвания, ще бъдат направени и консултации с лекари от други болници, добави той. По думите му медицинският екип следва алгоритъма за лечение, което засега ще продължи консервативно.

Детската реанимация в "Пирогов", както и самото лечебно заведение е като малка детска болница, в която има контакти с всички болници, каза д-р Пседерски в отговор на въпрос защо се налага пациенти от други градове да бъдат транспортирани към лечебното заведение.

Медицинският хеликоптер транспортира вчера от Бургас детето, което пострада с майка си при инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Малкият пациент бе настанен в Детската реанимация на "Пирогов".

Решението за прехвърлянето на момченцето от Бургас в София бе взето, след като вчера в Университетската болница в морския град е пристигнал националният консултант по анестезиология проф. Николай Младенов, който е и един от създателите на системата за въздушна спешна помощ.

35-годишната майка на Мартин - Христина Здравкова, остава в реанимацията на бургаската Университетска болница, тъй като още в края на миналата седмица стана ясно, че е в мозъчна смърт.

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.

