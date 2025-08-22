Девойката е на апаратна вентилация в реанимацията на неврохирургията на "Пирогов" след интервенциите, извършени от екипа на проф. Габровски

1189 Снимка: BulFoto

Екип от неврохирурзи под ръководството на проф. Николай Габровски оперира тежко раненото 18-годишно момиче, което е сред пострадалите при катастрофата, причинена от Виктор Илиев. Обвиняемият влетя с бясна скорост през прозореца на градски автобус в столицата и уби пътник - д-р Иса Али от Сирия.

Операциите, която извършиха пироговските неврохирурзи, са само част от поредица от сложни оперативни интервенции, през които трябва да премине пациентката, съобщиха от "Пирогов".

Към момента младата жена е настанена в неврореанимацията на университетската болница "Пирогов" на апаратна вентилация.

Екипът на д-р Валерий Плачков осъществява 24-часово активно мониториране и реанимационни мероприятия, уточниха от спешната болница.

Освен 18-годишното момиче, в тежко състояние е и шофьорът на рейса от градския транспорт. Опериран по-рано беше и кондукторът.

А през това време 21-годишният водач, причинил катастрофата, вече обвиняем, беше изписан от болницата и се намира в ареста.

Обвинението спрямо него е за това, че около 01:45 ч. на 15 август при управление на лек автомобил, движещ се по бул. "Константин Величков" от бул. "Александър Стамболийски" към бул. "Възкресение", катастрофирал на кръстовището с бул. "Възкресение" и се врязал в лявата част на салона на автобус.

В резултат на това по непредпазливост причинил смъртта на пътник в автобуса и телесни повреди на още четирима души. В съда стана ясно, че Виктор е дишал райски газ преди да се забие в автобуса през нощта на 15 август и въобще не се е вслушал в предупрежденията на спътниците си в колата да намали скоростта.

Младият водач е взел книжка само две седмици преди тежкото произшествие, като за това време е натрупал 6 провинения, включително фиш за превишена скорост.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.