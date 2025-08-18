Двама от пострадалите при тежкия инцидент на бул. "Константин Величков" са освободени за домашно лечение. Четирима остават в болница - сред тях шофьорът и кондукторът на автобуса.

Войната по пътищата

Шофьорът е в изключително тежко състояние, а днес предстои операция на кондуктора, съобщи bTV.

При инцидента един човек - лекар от Сирия, загина на място, а шестима души бяха ранени. От прокуратурата съобщиха, че обвиняемият Виктор Илиев се е движил с между 170 и 200 километра в час.

Шефът на "Автомобилна администрация": Няма нарушение при изпита на Виктор Илиев
Виж още Шефът на "Автомобилна администрация": Няма нарушение при изпита на Виктор Илиев

Лекият автомобил се движи по бул. "Константин Величков" с бясна скорост. Шофьорът губи контрол над колата, не успява да вземе завоя, минава през трамвайните релси, качва се на бордюра, отнася предпазните парапети и се врязва в автобуса. 

Шофьорът е на 21 години и е със стаж зад волана 2 седмици. След инцидента автоинструкторът на 21-годишният Виктор обясни, че е имал склонност към високите скорости и опит за волана и преди шофьорските курсове.

Преди фаталния инцидент младежът е употребил и райски газ, а часове преди катастрофата дори е бил проверен от полицейски екипи.

Пътни експерти настояват за спешни мерки за бъдещите кандидат-шофьори. По думите им не са малко случаите с купени книжки.

ИЗБРАНО
Почина холивудският каскадьор, когото подпалиха заради емблематичен албум на Pink Floyd Лайф
Почина холивудският каскадьор, когото подпалиха заради емблематичен албум на Pink Floyd
25489
Българин остана на пейката за Милан, Модрич дебютира с победа Корнер
Българин остана на пейката за Милан, Модрич дебютира с победа
7810
Разходите за пенсии в България нарастват с 1,5 млрд. лева Бизнес
Разходите за пенсии в България нарастват с 1,5 млрд. лева
1935
Учени озадачени от "извънземен минерал", който се държи странно при нагряване IT
Учени озадачени от "извънземен минерал", който се държи странно при нагряване
1857
Гласът, който отваря небесните врати Impressio
Гласът, който отваря небесните врати
32747
Италианската църква, която предизвиква гравитацията, смелостта и вярата (снимки/видео) Trip
Италианската църква, която предизвиква гравитацията, смелостта и вярата (снимки/видео)
23609
Какво става с тялото, когато преядем с диня Вкусотии
Какво става с тялото, когато преядем с диня
1481
Какво е числото на житейския ви път? Zodiac
Какво е числото на житейския ви път?
3557
Мощта на урагана "Ерин" нараства, вече е четвърта степен на път към Бахамите Времето
Мощта на урагана "Ерин" нараства, вече е четвърта степен на път към Бахамите
1490