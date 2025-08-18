В изключително тежко състояние е шофьорът на рейса, ударен от Виктор Илиев
Предстои операция на кондуктора на автобуса, през чийто прозорец влетя колата
Двама от пострадалите при тежкия инцидент на бул. "Константин Величков" са освободени за домашно лечение. Четирима остават в болница - сред тях шофьорът и кондукторът на автобуса.
Войната по пътищата
Шофьорът е в изключително тежко състояние, а днес предстои операция на кондуктора, съобщи bTV.
При инцидента един човек - лекар от Сирия, загина на място, а шестима души бяха ранени. От прокуратурата съобщиха, че обвиняемият Виктор Илиев се е движил с между 170 и 200 километра в час.
Лекият автомобил се движи по бул. "Константин Величков" с бясна скорост. Шофьорът губи контрол над колата, не успява да вземе завоя, минава през трамвайните релси, качва се на бордюра, отнася предпазните парапети и се врязва в автобуса.
Шофьорът е на 21 години и е със стаж зад волана 2 седмици. След инцидента автоинструкторът на 21-годишният Виктор обясни, че е имал склонност към високите скорости и опит за волана и преди шофьорските курсове.
Преди фаталния инцидент младежът е употребил и райски газ, а часове преди катастрофата дори е бил проверен от полицейски екипи.
Пътни експерти настояват за спешни мерки за бъдещите кандидат-шофьори. По думите им не са малко случаите с купени книжки.