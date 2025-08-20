Кондукторът на автобуса, в който 21-годишният Виктор Илиев се вряза с лекия си автомобил "Ауди", е опериран, съобщиха от най-голямата спешна болница в страната "Пирогов".

Войната по пътищата

Там 65-годишният мъж бе настанен за лечение в тежко състояние след катастрофата, станала на 15 август на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков". Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства. В най-тежко състояние и с опасност за живота са двете момичета, които са били в аудито, както и шофьорът на автобуса.

По време на операцията травматолози са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник на мъжа. Интервенцията е извършена от екипа на доц. Михаил Рашков, допълват от лечебното заведение.

Проверката на автошколата, в която се е обучавал Виктор Илиев на този етап не открива нарушения в документацията за 21-годишния мъж. Транспортното министерство също не откри нарушения. Мъжът остава в ареста. Съдът ще заседава по мярката му за неотклонение отново на 26 август.

 

ИЗБРАНО
Даниел Бачорски, Анна-Мария Граченова, Оля Малинова и Иван Юруков поемат към имението на "Traitors: Игра на предатели" Лайф
Даниел Бачорски, Анна-Мария Граченова, Оля Малинова и Иван Юруков поемат към имението на "Traitors: ...
20595
Нямаше виза, спеше в зала и кашляше кръв, а сега е на върха. Може ли някой да спре Чеченския Вълк? Корнер
Нямаше виза, спеше в зала и кашляше кръв, а сега е на върха. Може ли някой да спре Чеченския Вълк?
10540
Българите изтеглили бързи кредити за над 7 млрд. лв. Младите взимат най-много и не връщат Бизнес
Българите изтеглили бързи кредити за над 7 млрд. лв. Младите взимат най-много и не връщат
9613
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ? IT
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ?
7655
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците! Impressio
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците!
3258
AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн URBN
AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн
1078
На километри от океана: Да се гмурнеш под улиците на Будапеща (снимки/видео) Trip
На километри от океана: Да се гмурнеш под улиците на Будапеща (снимки/видео)
7427
За салати и месо: Легендарният сос Наршараб Вкусотии
За салати и месо: Легендарният сос Наршараб
598
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"? Zodiac
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?
467
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва" Времето
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"
1027