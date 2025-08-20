807 Снимка: БТА

Кондукторът на автобуса, в който 21-годишният Виктор Илиев се вряза с лекия си автомобил "Ауди", е опериран, съобщиха от най-голямата спешна болница в страната "Пирогов".

Там 65-годишният мъж бе настанен за лечение в тежко състояние след катастрофата, станала на 15 август на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков". Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства. В най-тежко състояние и с опасност за живота са двете момичета, които са били в аудито, както и шофьорът на автобуса.

По време на операцията травматолози са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник на мъжа. Интервенцията е извършена от екипа на доц. Михаил Рашков, допълват от лечебното заведение.

Проверката на автошколата, в която се е обучавал Виктор Илиев на този етап не открива нарушения в документацията за 21-годишния мъж. Транспортното министерство също не откри нарушения. Мъжът остава в ареста. Съдът ще заседава по мярката му за неотклонение отново на 26 август.

