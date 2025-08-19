"Това са напълно предотвратими инциденти, ако държавата работи. Виктор има 7 нарушения за 2 седмици, аз за 10 години нямам толкова", заяви Данил Петров

3666 Снимка: Колаж на Лилия Чалева, Dir.bg

Синът на пострадалия шофьор на градски автобус в София, в който преди дни с колата си се вряза 21-годишният Виктор Илиев, каза, че на баща му останавали само 2 седмици до пенсия.

"Баща ми е на 66 години, на 25-и август има рожден ден - трябваше да навърши 67. Беше подал документи и чакаше да излезе официално в пенсия - имаше още две седмици, в които трябваше да работи. Той е с богословско образование, строил е параклиси и чешми", каза Данил Петров пред "Нова телевизия".

В деня на инцидента семейството трябвало да пътува извън града. Научил за тежката новина от лекарските екипи, поели грижите за баща му:

"В петък ми се обадиха сутринта от Военна болница. В спешното имаше близо 50 души, близки на пострадалите. Видях баща ми - беше на легло, беше контактен, но ръката му беше пострадала - сухожилията ѝ се виждаха. Имаше травми на гръдния кош и дишаше с много големи усилия. На втория ден той се влоши - интубирали са го, а в момента е в кома на командно дишане".

За баща си разказва, че дълги години е работил като шофьор, дори и извън България: "Живееше в Германия, предлагаше ни да заминем при него. В последния момент се отказахме и го убедихме да се върне в България."

На толкова тежки инциденти семейството става свидетел за пръв път.

"Дъщеря ми е на десет години, все още не съм ѝ разказал какво се случи", сподели още Петров.

Той е категоричен, че такива инциденти са предотвратими, ако органите на реда и държавата вършат работата си.

"За такива шофьори това е една минута адреналин, а след това адреналинът остава за близките. Това са напълно предотвратими инциденти, ако държавата работи. Виктор има 7 нарушения за 2 седмици, аз за 10 години нямам толкова", каза още той.

От петък е в ход полицейската операция, насочена към пътния травматизъм и неговото противодействие. За три дни в София е установен един водач с фалшива шофьорска книжка и петима неправоспособни. Това каза на брифинг тази сутрин комисар Стефан Тотев, заместник-началник на Пето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По-рано стана ясно, че 21-годишният шофьор с летящото ауди Виктор Илиев е дишал райски газ преди катастрофата. В автомобила му е открита бутилка с райски газ, налични са и свидетелски показания в тази посока. Той има книжка от 1 август т.г. За този период от 14 дни младежът има съставени шест фиша за маловажни нарушения, като липса на оборудване в колата - аптечка, триъгълник и т. н.,

Извършената проверка от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" на автошколата, в която се е обучавал, не установи нарушения при взимането му на шофьорска книжка.

