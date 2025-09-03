Другите двама ранени от челния удар са с политравми и в тежко състояние

1714 Снимки: Тихомир Петков/xnews.bg чрез Булфото

14-годишното момче, пострадало при тежката катастрофата до село Констаниново, Хасковско, се транспортира с медицински хеликоптер към болница "Пирогов" в София.

Други двама ранени от челния удар са с политравми и в тежко състояние. Бащата на детето ще бъде транспортиран за лечение в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, третият ранен остава на лечение в спешното в Хасково.

В челната катастрофа на пътя Хасково-Симеоновград загинаха четирима - трима мъже и една жена, други трима, сред които и 14-годишно дете, са тежко пострадали.

От полицията съобщиха, че по образуваното досъдебно производство ще бъдат назначени ДНК експертизи, които да докажат кои са били зад волана на двата автомобила.

На място продължават огледите, предава кореспондентът на bTV. Пътят Хасково- Симеоновоград остава затворен за движение.

Петнайсетгодишното дете, пострадало при катастрофата на пътя Е79 край Монтана, което беше прието вчера в болница "Н. И. Пирогов", е в стабилно състояние. Това съобщиха от пресцентъра на болничното заведение.

Другият пациент - 21-годишен мъж, остава в тежко състояние и за живота му има опасност. Извършва се реанимационно лечение, информират още от "Пирогов".

Снимка: БТА

Вчера пострадалите бяха транспортирани с хеликоптери до София. Дежурните екипи от оперативните бази в София и Сливен осъществиха две последователни мисии.

На 31 август двете момчета пострадаха при катастрофа по Е79 край село Смоляновци в община Монтана.

При катастрофи в страната за изминалото денонощие са пострадали 22-ма души, съобщиха от МВР на сайта си преди смъртоносната катастрофа в Хасковско. Тежките пътни инциденти са 17.

В София са станали две тежки и 22 леки катастрофи. Има двама пострадали.

Снимка: БТА

От началото на месеца 45 души са ранени при 39 тежки пътнотранспортни произшествия. От началото на годината при 4539 катастрофи са загинали 283 души и са ранени 5718.

В сравнение с данните за същия период на миналата година се отчитат 18 загинали на пътя по-малко.

