Медицински хеликоптер транспортира от Видин до София албански шофьор на камион с тежка травма на главата. Пациентът е със счупен череп, като е засегната очната ябълка. Насочен е към столична болница за хирургично лечение, съобщи координаторът на въздушните линейки за област Видин д-р Вилхелм Елисеев пред БТА

Инцидентът е станал при управление на товарен автомобил. Камък от пътя е ударил предното стъкло на камиона и е попаднал в главата на шофьора. Той е приет в спешното отделение на видинската болница, допълни д-р Елисеев.

Камък падна върху движещ се автомобил на пътя Самоков-София, млад мъж е пострадал
Виж още Камък падна върху движещ се автомобил на пътя Самоков-София, млад мъж е пострадал

Друг гражданин е казал пред Спешния център във Видин, че фаталният камък е изхвърчал от камион, натоварен с камъни за новия път, предаде danubebridge2.

Това е втори случай на използване на новоизградената хеликоптерна площадка в двора на видинската болница. На 3 август към София беше транспортиран 53-годишен мъж с травма на главата. Пострадалият бе с височинна травма след падане от стълба. Установено бе, че има голям мозъчен кръвоизлив и носочен към спешна неврохиругия в столицата.

В България до момента има седем хеликоптерни площадки за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух.  Страната ни разполага с три въздушни линейки, като до края на годината се очакват да пристигнат още два.

