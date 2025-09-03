Челен удар между две коли доведе до две жертви. Тежкият инцидент е станал на изхода на симеоновградското село Константиново в посока Хасково.

Войната по пътищата

Има и ранени, като техният брой се уточнява, но по първоначална информация пострадалите при катастрофата са седем души, съобщи за БТА д-р Петя Радева, директор на Център за спешна медицинска помощ в Хасково. 

Според официалната информация от пресслужбата на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково сблъсъкът е на изхода на селото в посока Хасково. Сигналът получен към 13:16 часа.

Пет полицейски екипа, медици и пожарни аварийни екипи са на мястото на катастрофата.

Изясняват се обстоятелствата, довели до тежкия пътен инцидент.

Челният удар е станал на прав участък, допълва БНР. На място са и два специализирани автомобила на пожарната, които режат ламарините на смачканите коли, за да изведат пострадалите. 

Четирима младежи пък са пострадали при пътнотранспортно произшествие, станало около 23:36 ч. снощи на пътя между поморийските села Медово и Бата, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Бургас.

Инцидентът е възникнал след като лек автомобил "Опел Корса" с бургаска регистрация, управляван от 18-годишна жена с шест месеца стаж като водач, е катастрофирал самостоятелно. При движение с несъобразена скорост в участък с ляв завой, водачката е загубила контрол над автомобила, който се е преобърнал в крайпътна земеделска нива.

В автомобила са пътували още две момчета и едно момиче - всички от село Бата, Община Поморие. Четиримата младежи са без опасност за живота.

Три деца, сред които и 3-месечно бебе, пострадаха при катастрофа в Плевенско
Виж още Три деца, сред които и 3-месечно бебе, пострадаха при катастрофа в Плевенско

През август в курортния комплекс Слънчев бряг при друг инцидент, също с участието на млад водач, петима пешеходци бяха блъснати от АТВ. Пострадалите - три деца, жена и мъж, бяха транспортирани в болница с различна степен на наранявания. За лечение все още остават двама от тях. 

