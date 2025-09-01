Не е допустимо лица без медицинска експертиза да преценяват нуждата от използването на спешна медицинска помощ по въздух, защото много често това може да коства живота на пациента, заяви Гроздан Караджов

3009 Снимка: Диана Русинова, фейсбук

Транспортният министър Гроздан Караджов, Николай Попов и Диана Русинова влязоха в спор трябва ли да се вдигне по спешност медицинска линейка за пострадало при катастрофа в Монтанско дете. Бащата на загиналата в катастрофа Сиана и пътният експерт обявиха, че правят постъпки това да се случи. Транспортният министър ги контрира, че е невъзможно заради тежкото състояние на детето, което не позволява преместването му в друга болница.

"Борим се за живота на едно 15-годишно дете. Става дума за едно от децата, пострадали снощи при тежкото ПТП край Монтана, където водачът на лек автомобил (баничарка) почина след челен удар в тежкотоварен камион. На задната седалка е имало 15-годишно дете и 21-годишен младеж. Двамата в момента са с опасност за живота. В момента с Николай Попов се борим/молим да вдигнем хеликоптера и да го транспортират в София, ако състоянието му позволява. Молете се и вие за това дете и то е едно от децата на България, което може да стане поредната жертва на войната по пътищата!", написа по обед Диана Русинова във "Фейсбук".

Малко по-късно последва и отговор от транспортния министър.

След получаване на сигнала, че на детето е отказано транспортиране с хеликоптер на спешната медицинска помощ по въздух, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов е извършил незабавна проверка дали операторът България Хели Мед Сървиз е отказал да изпълни посочената ХЕМС мисия. От вчера до момента сигнал за транспортиране на този пациент не е постъпвал нито в България Хели Мед Сървиз, нито в Центъра за спешна медицинска помощ по въздух, обявиха от пресслужбата на транспортния министър.

От телефонен разговор на вицепремиера с директора на МБАЛ Монтана д-р Тони Тодоров е станало ясно, че здравословното състояние на детето в момента не позволява транспортирането му в друга болница. Това е и причината МБАЛ Монтана до момента да не е подала искане за транспортиране на пациента. Съгласно процедурата, само изпращащата болница може да реши дали състоянието на детето изисква и дали позволява то да бъде транспортирано до друго лечебно заведение с медицински хеликоптер. Следващата стъпка е потвърждението на приемащата болница, че има възможност да хоспитализира пациента.

Вицепремиерът Караджов и министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов са в непрекъсната връзка с МБАЛ Монтана и по преценка на лекуващия екип ще осигурят както трансфер по въздуха, така и приемаща болница в София, обявиха още от транспортното министерство.

"Не е допустимо трети лица без медицинска експертиза да преценяват нуждата от използването на спешна медицинска помощ по въздух, защото много често това може да коства живота на пациента", заяви Гроздан Караджов по повод разпространената информация. Той допълни, че България Хели Мед Сървиз остава в готовност да излети на минутата, ако получи заявка от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух, каквато е процедурата.

Двете момчета, които снощи пострадаха в катастрофа край монтанското село Смоляновци са с множество травми, на командно дишане и към момента състоянието им е стабилно. Това е предоставената информация от директора на Многопрофилната болница за активно лечение -Монтана - д-р Тодор Тодоров на министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов, съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването.

Лекарите не препоръчват транспортиране на пациентите и затова не е подавано искане за хеликоптер от страна на лечебното заведение към Координационната централа на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха, добавиха оттам.

По настояване на министър Кирилов консилиум от началниците на отделения ще оценява състоянието на пациентите, като ще им бъде осигурен и индивидуален сестрински пост.

При необходимост и ако състоянието на пациентите позволява те да бъдат транспортирани по въздух, ще се реагира незабавно, допълниха от пресслужбата.

При инцидента между лека кола и камион загина мъж на 48 години от Силистра, а синовете му - на 15 и 21 години, пострадаха тежко. Майката на децата е ранена по-леко. Първоначалната версия за причината за катастрофата, станала в 20:15 ч. снощи, е навлизане в лентата за насрещно движение на десен завой от страна на водача на автомобила, който се е блъснал в товарен камион с прикачено ремарке с румънска регистрация, шофиран от румънски гражданин на 52 години, каза за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Монтана комисар Йордан Христов.

