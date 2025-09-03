Автобус с румънски туристи пламна на пътя между Варна и Бургас, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Варна.
Инцидентът е станал в района на село Рудник, а сигналът е подаден в 15.45 часа.
Най-вероятно огънят е тръгнал от задната част на автобуса.
В него са пътували 45 души, туристи от Румъния. Шофьорът също е гражданин на северната ни съседка.
При инцидента няма пострадали хора, но возилото е напълно изпепелено.
Движението по пътя е било временно преустановено напълно, в момента е пусната едната лента, която е в посока Варна.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Скъпи читатели,
