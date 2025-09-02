Двамата пострадаха при челна катастрофа край село Смоляновци, след която издъхна 48-годишният им баща

3788 Снимка: БТА

Двете момчета - на 15 и 21 години, които в неделя пострадаха тежко при челна катастрофа край монтанското село Смоляновци, са транспортирани с две въздушни линейки от МБАЛ-Монтана до "Пирогов", съобщиха от Министерство на транспорта.

Сблъсъкът стана около 20 часа на 31 август, когато четиричленното семейство пътувало с лек автомобил "Рено Канго" към Видин. На десен завой 48-годишният баща изгубил контрол върху колата, която навлязла в насрещната лента и се ударила челно в румънски товарен автомобил, управляван от 52-годишен шофьор.

Цялото семейство е транспортирано в болницата в Монтана. Малко преди полунощ бащата е починал от получените тежки наранявания. За лечение останаха двете момчета - на 15 и 21 години и 47-годишната им майка.

Едното момче е с гръдна и много тежка коремна травма, има и фрактури и на двете ръце. Другото момче е с черепно-мозъчна и с тежка коремна травма.

Вчера транспортният министър Гроздан Караджов, Николай Попов и Диана Русинова влязоха в спор трябва ли да се вдигне по спешност медицинска линейка за пострадало при катастрофа в Монтанско дете. Бащата на загиналата в катастрофа Сияна и пътният експерт обявиха, че правят постъпки това да се случи. Транспортният министър ги контрира, че е невъзможно заради тежкото състояние на детето, което не позволява преместването му в друга болница.

От транспортното ведомство допълниха, че добрата новина днес е, че състоянието на двете пострадали момчета е стабилно, което е позволило транспортирането им до София след разрешение от лекуващите ги медици в Монтана.

Двете въздушни линейки са от центровете на "България Хели Мед Сървиз" в София и в Сливен.

"С активирането на двата хеликоптера едновременно значително се спестява време и се ускорява мисията по транспортиране", допълват от министерството.

