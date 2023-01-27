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Софийска районна прокуратура (СРП) образува досъдебно производство за закана с убийство, отправена спрямо секретаря на българския културен клуб "Цар Борис III" в Охрид Християн Пендиков, който след нанесен побой в Република Северна Македония, бе опериран във Военномедицинска академия в София, съобщиха от държавното обвинение.

На 19 януари 21-годишният младеж бе жестоко пребит пред заведение в македонския град, защото се самоопределя като българин. Часове по-късно той бе транспортиран с правителствения "Фалкон" в София, за да бъде лекуван. Един от нападателите вече е задържан и му е повдигнато обвинение. Останалите се издирват.

Същевременно в Софийската районна прокуратура е постъпил сигнал от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", в който се посочва, че Пендиков е получил заплашително съобщение на македонски език в приложение в социална мрежа, както и че в интернет се публикуват негови снимки с призиви за насилие срещу него.

Наблюдаващ прокурор незабавно е образувал досъдебно производство.

Разследването по случая е възложено на ГДБОП.