Делото за катастрофата от 14 август, при която 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ петима души на тротоар в Слънчев бряг, ще бъде прехвърлено по компетенция от Районната в Окръжната прокуратура в Бургас след смъртта на една от пострадалите - 35-годишната Христина Здравкова.

Войната по пътищата

Младата жена, която бе в реанимацията на Университетската болница в морския град от деня на инцидента, изпадна в мозъчна смърт на 21 август, а лекарите поддържаха сърдечната функция на пловдивчанката изкуствено чрез медикаменти. Тогава изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов разпореди с разследването да се заеме Националната следствена служба. 

Днес около обяд сърцето на Христина е спряло. Състоянието на 4-годишното й момченце не е променено. Мартин е в кома, макар и със стабилни показатели. Детето е в реанимацията на "Пирогов", където бе транспортирано с медицински хеликоптер. 

Смъртта на младата жена ще доведе до няколко промени в хода на производството оттук нататък. Първата от тях ще бъде, че с делото ще се заеме Окръжната прокуратура в Бургас.

"По закон при настъпване на смърт, както в случая, това е съставомерен резултат, който предполага изпращането на делото от Районна в Окръжна прокуратура по компетенция. Оттук нататък наблюдаващият прокурор ще прецени за преквалифицирането на обвиненията срещу Никола Бургазлиев за причиняване на смърт. Включително ще бъде преценено основанието за преквалификация за извършване на деянието в условията на умисъл", обясни пред Dir.bg окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Това означава, че ако бъде доказано умишлено причиняване на смърт при катастрофа, то 18-годишният шофьор на АТВ-то може да получи от 15 до 20 години "лишаване от свобода", но и доживотна присъда. 

След катастрофата Районната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на Бургазлиев за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. Предвиденото наказание за извършеното престъпление е от 2 до 10 години затвор.

На 22 август от държавното обвинение уточниха, че тъй като състоянието на 35-годишната Христина и 4-годишния й син Мартин се влошава, ще преквалифицират обвинението спрямо Никола в причиняване на тежка телесна повреда на повече от едно лице. Четири дни по-късно обаче излязоха резултатите от химико-токсикологичната експертиза, които показаха, че в урината и кръвта на Бургазлиев има следи от марихуана.

В кръвта и урината на 18-годишния Никола, прегазил петима с АТВ, е открита марихуана
Тогава окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев обяви, че резултатите дават основание да се обмисли преквалификация на обвинението към Бургазлиев от неумишлено в умишлено.

В момента младежът се намира в следствения арест, след като първоначално Районният съд в Несебър го остави под домашен арест, но няколко дни по-късно Окръжният съд в Бургас измени мярката му за неотклонение в "задържане под стража"

