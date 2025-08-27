21-годишният Ивелин Цветанов, обвинен в убийството на 44-годишната Димитрина Грозева в Първомай, иска да излезе от ареста. Адвокатът му вече е внесъл жалба срещу решението на Окръжния съд в Пловдив, който в края на миналата седмица наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на младежа.

От Съдебната палата в Пловдив съобщиха, че апелативните магистрати ще заседават утре, 28 август, от 10 часа. 

Според адвоката на Цветанов Стоян Янков няма реални доказателства, че 21-годишният младеж е истинският убиец на Димитрина Грозева, чийто съпруг е полицай в Районното управление в Първомай. Юристът определи разказа на прокуратурата за убийството като "свободно съчинение". 

По думите на наблюдаващия прокурор Дилян Пинчев обвиняемият тежко е преживял раздялата си с дъщерята на жертвата. Засега мотивът е изключително личен и той се извежда основно от показанията на момичето, което е казало, че след запознанството с Цветанов забелязала, че той проявявал странности - изпадал в кризи и истерии, плачел, споделил за извършени от баща му спрямо него неправомерни действия, много се интересувал от екипировка, оръжия, военни униформи, обясни прокурорът. Любимото му хоби било да стреля с фалшиви патрони със снайпера си по хора от прозореца на общежитията.

Тялото на жената бе открито на 18 август около 4 часа сутринта в коридора на семейната къща с прободна рана от 18-годишния й син. Той също е бил у дома по време на престъплението и е спял, но се събудил от лая на кучетата. Дъщерята на жертвата, с която Ивелин е имал краткотрайна връзка, е била в София по време на деянието. Двамата са били разделени.

Цветанов е студент в четвърти курс в Техническия университет в София, но родом е от Варна. От прокуратурата вече съобщиха, че той е направил частични самопризнания. 

Пред окръжните магистрати самият Ивелин заяви, че се страхува за живота и здравето си, тъй като е бил заплашван от служителите на МВР. 

"Поисках адвокат и телефонно обаждане и така и не ги получих повече от едно денонощие. Полицаите ме заплашиха с изнасилване. Бях силно притеснен за живота и здравето ми и написах това, което ми продиктуваха. Засега заплахите са само словесни. Държат се различно с мен спрямо другите арестанти. Нарекоха ме "звездата", като казаха, че тепърва ще разбера какво значи това", заяви в петък обвиняемият. 

