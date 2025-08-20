Убиецът на 44-годишната Димитрина Грозева в Първомай е бил маскиран, въоръжен с нож и е имал личен мотив. Той е 21-годишен студент в София, родом от Варна. Това стана ясно от съвместен брифинг на пловдивската полиция и прокуратура във връзка с жестокото престъпление.

Тялото на жената, чийто съпруг е полицай в местното РПУ, е открито в коридора на семейната къща с прободна рана от 18-годишния й син. Той също е бил у дома по време на престъплението и е спял, но се събудил от лая на кучетата. Дъщерята на жертвата, с която заподозреният е имал краткотрайна връзка, е била в София по време на деянието. Двамата са били разделени.

Снощи Окръжната прокуратура в Пловдив привлече студента като обвиняем за умишлено убийство, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години. Той е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Задържаният за убийството в Първомай – познат на семейството
Виж още Задържаният за убийството в Първомай – познат на семейството

 

"Сигналът за престъплението е подаден на 18 август, малко след 4.30 сутринта, в районното управление в Първомай. Той е подаден от 18-годишен младеж за това, че в дома им в град Първомай, на прага на вратата - между антрето и банята, е намерил починала майка си с прободна рана в областта на шията", обясни Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив.

Незабавно на място са пристигнали дежурни медицински екипи и са започнати действия по разследването. Разпитани са свидетели, иззети са веществени доказателства.

Установен е извършителят на престъплението - 21-годишен млад мъж, който е задържан в същия ден в София, в общежитие в Студентски град.

"От събраните доказателства е установено, че на 18 август около 4:20 часа той е влязъл в дома на къщата след прескачане на оградата", обясни Христева.

По същото време в къщата са били жената и 18-годишният ѝ син, които са спели.

"Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата, при което извършителят е бил отпред, влязъл е вътре и е нанесъл удар с нож в областта на шията, като тя е починала на място от кръвозагуба", добави окръжният прокурор на Пловдив.

Извършителят е напуснал дома веднага, като отново е прескочил оградата и се е отправил към покрайнините на Първомай, където е оставил лекия си автомобил, с който се е върнал в София.

"Към настоящия момент можем да съобщим, че най-вероятният мотив е личен. Извършителят е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщеря й, с която е имал приятелски отношения. Отношенията са били краткотрайни, в рамките на няколко месеца, след което са се разделили", обясни Христева. 

Задържан е убиецът на полицейската съпруга от Първомай
Виж още Задържан е убиецът на полицейската съпруга от Първомай

Престои внасяне на искане на мярка за неотклонение, тъй като все още се събират доказателства, които по несъмнен начин да докажат, че именно той е извършителят, допълниха от прокуратурата.

От събраните до този момент има дрехи, тъй като извършителят е бил заснет от видеокамери при влизане и излизане от къщата, бил е и с маска, има иззети и няколко оръжия, които наподобяват средствата, с които е извършено убийството.  

На този етап е установено, че няма данни за друг мотив за престъплението, освен личен, добави представител на обвинението.

Тепърва на задържания ще се правят психопрофил и психологични експертизи.

21-годишният извършител е родом е от Варна, студент в София, няма криминални регистрации и прояви до този момент, казаха още разследващите.

Той е направил е частични самопризнания, като първоначално е отказал да дава показания.

Съседи: От малък има буен характер

"Изненадах се, че става въпрос за наш комшия. Познавам родителите му. Бащата е капитан, майката счетоводител. Те бдяха на детето си", сподели пред Нова съседка на заподозрения в жестокото убийство студент. "От малък има буен характер, а сега е студент в София", допълни друг негов комшия от Варна.

