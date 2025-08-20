21-годишният извършител е родом от Варна, но е студент в София. От малък има буен характер, разказват съседите

Убиецът на 44-годишната Димитрина Грозева в Първомай е бил маскиран, въоръжен с нож и е имал личен мотив. Той е 21-годишен студент в София, родом от Варна. Това стана ясно от съвместен брифинг на пловдивската полиция и прокуратура във връзка с жестокото престъпление.

Тялото на жената, чийто съпруг е полицай в местното РПУ, е открито в коридора на семейната къща с прободна рана от 18-годишния й син. Той също е бил у дома по време на престъплението и е спял, но се събудил от лая на кучетата. Дъщерята на жертвата, с която заподозреният е имал краткотрайна връзка, е била в София по време на деянието. Двамата са били разделени.

Снощи Окръжната прокуратура в Пловдив привлече студента като обвиняем за умишлено убийство, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години. Той е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

"Сигналът за престъплението е подаден на 18 август, малко след 4.30 сутринта, в районното управление в Първомай. Той е подаден от 18-годишен младеж за това, че в дома им в град Първомай, на прага на вратата - между антрето и банята, е намерил починала майка си с прободна рана в областта на шията", обясни Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив.

Незабавно на място са пристигнали дежурни медицински екипи и са започнати действия по разследването. Разпитани са свидетели, иззети са веществени доказателства.

Установен е извършителят на престъплението - 21-годишен млад мъж, който е задържан в същия ден в София, в общежитие в Студентски град.

"От събраните доказателства е установено, че на 18 август около 4:20 часа той е влязъл в дома на къщата след прескачане на оградата", обясни Христева.

По същото време в къщата са били жената и 18-годишният ѝ син, които са спели.

"Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата, при което извършителят е бил отпред, влязъл е вътре и е нанесъл удар с нож в областта на шията, като тя е починала на място от кръвозагуба", добави окръжният прокурор на Пловдив.

Извършителят е напуснал дома веднага, като отново е прескочил оградата и се е отправил към покрайнините на Първомай, където е оставил лекия си автомобил, с който се е върнал в София.

"Към настоящия момент можем да съобщим, че най-вероятният мотив е личен. Извършителят е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщеря й, с която е имал приятелски отношения. Отношенията са били краткотрайни, в рамките на няколко месеца, след което са се разделили", обясни Христева.

Престои внасяне на искане на мярка за неотклонение, тъй като все още се събират доказателства, които по несъмнен начин да докажат, че именно той е извършителят, допълниха от прокуратурата.

От събраните до този момент има дрехи, тъй като извършителят е бил заснет от видеокамери при влизане и излизане от къщата, бил е и с маска, има иззети и няколко оръжия, които наподобяват средствата, с които е извършено убийството.

На този етап е установено, че няма данни за друг мотив за престъплението, освен личен, добави представител на обвинението.

Тепърва на задържания ще се правят психопрофил и психологични експертизи.

21-годишният извършител е родом е от Варна, студент в София, няма криминални регистрации и прояви до този момент, казаха още разследващите.

Той е направил е частични самопризнания, като първоначално е отказал да дава показания.

Съседи: От малък има буен характер

"Изненадах се, че става въпрос за наш комшия. Познавам родителите му. Бащата е капитан, майката счетоводител. Те бдяха на детето си", сподели пред Нова съседка на заподозрения в жестокото убийство студент. "От малък има буен характер, а сега е студент в София", допълни друг негов комшия от Варна.

