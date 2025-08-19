Извършителят е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор

743 Снимка: Istock by GettyImages

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 21-годишен младеж, за това, че на 18 август в Първомай, умишлено е умъртвил 44-годишна жена, съобщиха от държавното обвинение.

Той е бил задържан същия ден в София при съвместни действия на Областната дирекция на МВР-Пловдив, Главната дирекция "Национална полиция", под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.

Обвиняемият е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Подробности за разкритото тежко криминално престъпление ще бъдат представени утре.

Вчера беше съобщено, че е извършено убийство на жена в дома ѝ. Сигналът за това е бил подаден в ранните часове на тел. 112, пише БТА.

44-годишната съпруга на полицай беше открита мъртва от сина си. Тя била намушкана с нож. По време на нападението мъжът на жертвата - Здравко Грозев, бил дежурен в Районното управление. Полицията отказва официална информация, но се смята, че Димитрина Грозева е открита с прободна рана в областта на шията.

Тя работела като домакин в детската градина в квартала. Всички нейни познати казаха, че била добра жена. "Уникално семейство бяха. Никога не съм имала лошо мнение за нея", казва съседка.

По неофициална и все още непотвърдена информация в престъплението е уличен бившият приятел на 22-годишната дъщеря на семейство Грозеви.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.