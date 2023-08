Трима души загинаха, а други шестима бяха ранени след стрелба в заведение за наргилета в американския град Сиатъл, съобщи Асошиейтед прес.

Полицията в Сиатъл, най-големият град на щата Вашингтон, засега не съобщава за евентуален заподозрян или заподозрени за стрелбата, станала в южния квартал "Маунт Бейкър".

Полицейските служители са се отзовали на мястото на инцидента около 4:30 часа сутринта вчера, след като получили многобройни обаждания на спешния телефонен номер 911.

Открити са били убити на място 22-годишен и 33-годишен мъж, а 30-годишна жена е починала в медицинския център "Харбървю", се казва в изявление на полицията, цитирано от БТА. Имената на жертвите не се съобщават, допълва БТА.

Кметът на Сиатъл Брус Харъл каза, че дори полицията в града да има репутация за бърз темп на връщане на незаконно притежавано оръжие с 869 единици събрани до юли, в неподходящи ръце има още незаконни оръжия, които могат да бъдат използвани при друга такава трагедия.

