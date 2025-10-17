Над полуостров Крим са били прехванати 32 украински дрона, има щети по електропреносната мрежа

5585 Снимка: AP/БТА

Въоръжените сили на Украйна са нанесли тази нощ удари с дронове и ракети по черноморското крайбрежие на Русия, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Кметът на Сочи Андрей Прошунин каза, че е била отблъсната украинска ракетна атака. Жители на курортния град съобщиха в социалните медии за сирени и експлозии, добавя БТА.

Прошунин призова хората да избягват брега и крайбрежните райони и да потърсят убежище. Според медиите полетите на международното летище в Сочи временно са спрени. Засега няма данни за щети.

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че над полуостров Крим са били прехванати 32 украински дрона. Представители на местните власти съобщиха за щети по електропреносната мрежа и спирания на тока.

Според непроверени данни и видеозаписи в социалните медии през нощта е бил поразена голяма петролна база в Симферопол.

Киев и преди е нанасял удари по складове за гориво и рафинерии като част от отбранителната си кампания срещу руското нашествие, започнало преди повече от три години и половина, отбелязва ДПА.

Назначеният от Москва ръководител на Република Крим Сергей Аксьонов, цитиран от ТАСС, потвърди информацията за повредени подстанции и добави, че се извършват ремонтни дейности.

На този фон Министерството на отбраната на Руската федерация заяви днес, че през изминалата седмица въоръжените сили на страната са поели контрола върху осем села в Източна Украйна, предаде ТАСС.

В публикувано днес прессъобщение на военното ведомство се казва, че руски военни части са завладели селата Тихое, Боровская Андреевка и Песчаное в Харковска област. В текста също така се посочва, че подразделения на войсковата групировка "Център" са взели контрола върху селата Московско, Балаган и Новопавловка в Донецка област. Подразделения на военната групировка "Изток" са завладели селата Алексеевка и Приволие в Днепропетровска област, добавя руското Министерство на отбраната.

Информацията не е потвърдена чрез независим източник.

През последните седмици Украйна и Русия представят противоречиви данни за фронтовата линия в продължаващата вече повече от три години и половина война, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Украинската бригада "Азов" вчера заяви, че е украински части са отблъснали голямо руско настъпление с повече от 20 бронирани машини в района на източния украински град Добропилия.

Освен това висши украински военни казаха, че през последните седмици Украйна постига напредък и си е върнала контрола върху територии в района на Добропиля. По думите им руските сили са хванати в капан.

В края на миналата седмица украинския президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са постигнали напредък в Запорожка област.

